Agent ho zobudil s tým, že má zmluvu v NHL. Je to veľká vec, teší sa Hlavaj

HUMENNÉ. Brankár Samuel Hlavaj prežíva úspešné obdobie kariéry, ktorá bude v sezóne 2024/2025 pravdepodobne pokračovať v zámorí. V pondelok sa v Humennom pripojil k reprezentačnému tímu, ktorý odštartoval prípravu na MS v hokeji v Prahe a Ostrave. Niekoľko dní predtým podpísal nováčikovskú zmluvu s klubom NHL Minnesota Wild.

"Je to veľká vec, no stále je to iba začiatok. Viem, že nemám nič isté a budem musieť bojovať o svoje miesto," povedal k dvojročnému kontraktu. Správa o podpise jeho kontraktu prišla pomerne nečakane, niekoľko dní po tom, čo s tímom Plzne vypadol v predkole play-off českej extraligy.

"Zbehlo sa to dosť narýchlo. Počas jedného večera sme si telefonovali s predstaviteľmi Wild a uplynulý štvrtok (4. apríla, pozn.) mi zavolal agent s tým, že máme zmluvu a v piatok sme ju podpísali. Bolo to príjemné ráno. Ešte som spal, no agent ma zobudil s tým, že máme zmluvu. Bolo to veľmi príjemné. Počas sezóny boli nejaké indície o tom, že ma sledujú, ale nezameriaval som sa na to. Sústredil som sa hlavne na sezónu," doplnil. V NHL zatiaľ nastúpilo päť slovenských brankárov. Hlavaj by sa rád stal šiestym, no uvedomuje si, že pred sebou má ešte dlhú cestu.

"Určite pôjdem do kempu, no detailnejšie sme sa o mojom programe ešte nerozprávali. Už som si pozrel aj brankárov v organizácii a môžem povedať, že to bude ťažký boj," poznamenal Hlavaj.

Samuel Hlavaj. (Autor: TASR)