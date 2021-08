Tréner ako diktátor. Zobral im mobily aj rozbil playstation. Aká bola cesta K4 k bronzu?

TOKIO. Azda je to prvoaprílový žart, pomyslel si Peter Likér. V poolympijskom roku 2017 trénovali elitní slovenskí kajakári podľa svojho zaužívaného harmonogramu v Kalifornii, keď ich prvého apríla zastihla správa, že sa zmenil olympijský program.

Na polovičnej trati je potrebná aj rýchlosť a neodpúšťa sa ani najmenšie zaváhanie. To bolo trénerovi Likérovi jasné. Ako aj to, že sa zvýši konkurencia – na päťstovke si trúfajú aj šprintéri, ktorým tisícka nevyhovovala.

Likér si ho vyhliadol do štvorkajaka. Botek i post zadáka prvý raz vyskúšal na európskych hrách v Minsku, kde káštvorka získala bronz.

Myšák v zostavách chýbal, lebo laboroval so zraneným ramenom. Následne vypadol aj Tibor Linka, ktorý si pri behu roztrhol krížny väz v kolene. Juraj Tarr už avizoval koniec kariéry.

Následne sa definitívne rozhodol pre štvorkajak. Dva mesiace pred kvalifikačným svetovým šampionátom ostal Gelle bez partnera.

Likér však bol presvedčený o správnosti tohto kroku.

„Moja úloha je, aby som káštvorku dostal na olympiádu. Nič iné ma nezaujímalo. Ak by som mal z lode vyhodiť vlastného syna či príbuzného, aj to by som spravil. Táto loď je moja vizitka,“ vysvetľoval neskôr.