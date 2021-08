Slovenská K4 splnila cieľ. V jedálni to roztočí až po finále

TOKIO. Slovenský štvorkajak v zložení Samuel Baláž , Denis Myšák , Erik Vlček , Adam Botek splnil cieľ a na OH 2020 v Tokiu sa prebojoval priamo do sobotňajšieho semifinále K4 na 500 m.

"Nie sme štartéri ako Španieli, ktorí majú v lodi troch dvestovkárov. Zajtra sa pokúsime odštartovať lepšie. My nemáme najsilnejší štart už od roku 2019. Snažíme sa to vylepšiť, ale top štartéri ako Španieli a Nemci nebudeme. Ale sme silní inde," povedal Botek.

Najskúsenejší člen posádky Erik Vlček videl štart dobre.

"Zdalo sa mi, že sme štart chytili dobre, podľa mňa to bolo celkom fajn. Ale potom mi z brehu povedali, že sme zaostali. Ale ostatní sú dobrí štartéri, my to musíme dohnať inde. Ale išli sme plynulo, držali sme si tempo. Maďari to vzdali relatívne rýchlo a potom aj Rusi. To som si už bol istý, že postup je náš. Teší ma to, lebo sú tu ťažké podmienky."