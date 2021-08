Taktika štvorkajaka? Kvalitný štart a geniálny záver, vraví Myšák

Posledným slovenským tromfom na olympijských hrách v Tokiu bude štvorkajak. Do akcie sa dostane prvý raz v noci zo štvrtka na piatok, už po skončení chodeckých pretekov na 50 km s Matejom Tóthom. „Medaila by potešila a verím, že sa nám to podarí,“ tvrdí jeden z členov posádky K4 DENIS MYŠÁK. Pred piatimi rokmi pádloval 25-ročný rodák z Bojníc v striebornej lodi na olympiáde v Riu de Janeiro. Na sociálnej sieti ste napísali, že zajtra vás "KONEČNE" čakajú preteky. V Tokiu ste už skoro tri týždne. Ako ste zvládali čakanie na olympijský štart?

Sme tu naozaj veľmi dlho a už chceme súťažiť. Mám pocit, že sme na sústredení, pretože stále iba trénujeme. Išli sme do Tokia zámerne skôr, aby sme si zvykli na počasie a vlhkosť. Neviem si predstaviť, že by sme prišli týždeň pred pretekmi, pretože prvý týždeň sme sa s podmienkami dosť trápili. Už sme si však zvykli a tešíme sa, že sme sa v závere olympiády dostali na rad. Čo sa dalo okrem trénovania robiť? Veľa toho nebolo. Každý bol dva týždne v karanténe, ale aj po nej sme nemohli ísť niekam do mesta. Okrem tréningu sme boli celý čas v jednej budove. Našťastie, bola tam telocvičňa, tak sme si mohli aspoň hádzať na kôš.

Pred piatimi rokmi ste v Riu zažili pravú olympijskú atmosféru. V čom sú olympijské hry v japonskej metropole iné? V Riu sme sa boli pozrieť na atletike či na plážovom volejbale. V Tokiu sme sa mohli pohybovať len v dedine a na našom športovisku. Je to určite veľké mínus. Navyše, všade sú povinné rúška. To je tiež náročné, pretože je tu brutálne teplo a dýchať v respirátore je ďalší tréning. To sú najväčšie nevýhody oproti Riu.

Strieborní medailisti z OH 2016 v Riu de Janeiro - Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr a Tibor Linka. (Autor: TASR)

Tentokrát sa nebude súťažiť na 1000 metrov, ale na polovičnej trati. Bola dlhšia trať pre slovenský tím výhodou alebo vám päťstovka sedí viac? Ťažko povedať. Predtým sme trénovali len na kilometrovej trati a ako všetci sme sa museli preorientoval na päťstovku. Päť rokov je dlhý čas a zvykli sme si na to. Najskôr sme vôbec nevedeli, ako máme ísť, ale postupne sa to vyformovalo. A teraz som aj rád, že sa pôjde len 500 metrov, pretože kilometer v tomto horúcom počasí je masaker. Zmenili ste aj pozíciu v lodi. Nebudete háčikom, ale sedíte druhý za Samuelom Balážom. Ako sa zmenila vaša úloha? Háčik udáva tempo a od neho závisí, či sa zrýchli alebo prejde do tempa. Teraz idem podľa Sama, keďže som na druhom mieste. Spočiatku to bola pre mňa nepredstaviteľná úloha, pretože som nikdy nesedel druhý v K4 ani v K2. Bola to pre mňa výzva a som rád, že som ju zvládol.

Na Svetovom pohári v Szegede skončila slovenská K4 šiesta s odstupom 24 stotín na pódium. Na ME v Poznani bez Erika Vlčeka druhá, no s horším časom. Dá sa povedať, že Svetový pohár úrovňou prekonal ME? Tieto preteky by som neporovnával. Poznaň je známa tým, že tam veľmi fúka a aj v júni tam celý čas fúkal protivietor. Porovnať časy je nemožné. Myslím si, že keby sme sa na Svetovom pohári v závere nemykli, tak by sme s prehľadom dopádlovali tretí. Obe osádky mali na medailové umiestnenie.

Tím slovenských rýchlostných kanoistov, zľava Erik Vlček, Denis Myšák, Adam Botek, Csaba Zalka, Samuel Baláž pred odchodom do Tokia. (Autor: TASR)

V rokoch 2017 a 2018 ste absolvovali dve operácie a museli bojovať o návrat do lode. Pomohla vám, že pre pandémiu koronavírusu bola olympiáda o rok posunutá? Určite mi to pomohlo, ale s trénerom sme nastavili tréningy tak, aby som na kvalifikačných pretekoch uspel už v roku 2020. Podarilo sa mi doma vyhrať skoro všetky preteky, takže myslím si, že by som sa dostal do K4 aj vlani. Rok navyše mi však určite pomohol ešte k lepšej forme. Baláž s Botekom mali v K2 taktiku, že si v úvode vytvorili náskok, ktorý sa následne snažili udržať. Ako to bude v prípade štvorčlennej posádky?

Musíme mať veľmi kvalitný štart, prejsť do rýchleho tempa a mať geniálny záver. Rozdiely sú veľmi malé. Nedá sa spraviť si náskok a zase keby sme v úvode zaostali, tak už nie je šanca to dobehnúť. A aj keby sa nám to podarilo, tak na posledných 100 metroch tak vytuhneme, že nás všetci predbehnú. Musíme byť vpredu od začiatku, aby sme mali šancu na medailu. Päťstovka je nevyspytateľná a nie je tam priestor ani na jednu chybu.

Slovenský rýchlostný kanoista Denis Myšák. (Autor: TASR)