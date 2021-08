Koniec kariéry? Cítim sa perfektne, teraz by to bol hriech, vraví stálica štvorkajaka

Bolo to však neskutočne tesné, také vyrovnané preteky sme nečakali. Aj to ukázalo, že päťstovka je veľmi tvrdá trať v porovnaní s predchádzajúcim olympijským kilometrom.

Bezprostredne po pretekoch ste vyhlásili, že ešte neplánujete končiť. Znamená to, že vaším ďalším cieľom je olympiáda v Paríži?

To je ešte ďaleko, uvidíme. Teraz sa cítim perfektne. Všetko je v poriadku, užívam si to. Takýto výsledok dodá človeku veľa energie. Tri roky sú ešte dlhá doba, ja už nemôžem plánovať tak ďaleko dopredu. Ale teraz, keď sa cítim veľmi dobre, bol by hriech ukončiť kariéru. Uvidíme, ako sa to vyvinie.