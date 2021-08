Parádna jazda! Štvorkajak vpálil do cieľa na treťom mieste a má bronz

TOKIO. Dopádlovali s vypätím všetkých síl do cieľa a pohľadom hľadali odpoveď na najdôležitejšiu otázku: Majú medailu? Chvíľu to netušili. Až po niekoľkých sekundách vypukla u nich ozajstná nefalšovaná radosť.

Rozdiely v cieli boli minimálne. Španieli skončili za Nemcami o 226 tisícin sekundy. Slováci zdolali Rusov ešte tesnejšie - o 120 tisícin sekundy. Keď slovenská loď dopádlovala spolu s ostatnými k mólu, šťastný Erik Vlček sa z nej prevrhol do vody. Za ním sa ponáhľal tréner Peter Likér. Spolu pózovali fotoreportérom.

Vlček: Som rád, že som nesklamal

Onedlho štyridsaťročný Vlček si vybojoval miesto v štvorkajaku až krátko pred olympiádou v domácej kvalifikácii v mikrosúboji s Csabom Zalkom.

"Je to obrovská úľava, stres bol obrovský, keď človek vie, že má na to, aby získal medialu, tak sa mu to na štarte celé premietne v hlave. Vie, že každá chyba ho môže stáť dobrý výsledok," vravel Komárňan po pretekoch pre RTVS.

"Posledné mesiace boli pre mňa extrémne náročné. Vrátil som sa po tom, čo som si zlomil nohu, musel som zabojovať, aby som si znovu sadol do štvorkajaka. Som rád, že som s týmito chalanmi mohol sedieť v lodi. Oni ma ťahali, boli mojou inšpiráciou a som rád, že som ich nesklamal," dodal Vlček.

Najmladší člen osádky ju ťahal v úlohe háčika. Medzi Balážom a Vlčekom je rozdiel takmer jednej generácie.

"Som neskutočne šťastný a je to fakt úžasné stáť na pódiu na olympijských hrách. Nie každému je to dopriate," vravel Samuel Baláž, ktorý v auguste oslávi 23 rokov.

"Je to najkrajší deň v mojom živote, ale som aj rád, že Erik získal vo svojich posledných olympijských pretekoch medailu," dodal pred televíznou kamerou Adam Botek.

Aj Denis Myšák má za sebou náročné obdobie. Po striebre na OH 2016 v Riu absolvoval operáciu jedného aj druhého ramena a dokázal sa vrátiť vo výbornej forme.

"Z oboch medailí som šťastný, nechcem ich porovnávať, naozaj to boli veľmi ťažké preteky," komentoval.