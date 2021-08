Dvojkajaku by žičil vietor od chrbta. Ako vidí šance legendárny tréner?

V noci z nedele na pondelok začínajú svoje olympijské súťaže aj rýchlostní kanoisti. O očakávaniach a šanciach slovenskej výpravy pre Sportnet hovoril TIBOR SOÓS, bývalý tréner komárňanského štvorkajaku. Ako prvý bude súťažiť v Tokiu Peter Gelle v singlkajaku na tisíc metrov. Čo od neho očakávate? Gelle pred dvoma rokmi na majstrovstvách sveta v Szegede dosiahol nádherné štvrté miesto. V tomto roku sa mu na domácich pretekoch nedarilo, ale je o ňom známe, že na veľké podujatia sa vie vždy dobre pripraviť. Finále by bolo dobrý výsledok a keby sa dostal medzi najlepšiu šestku, bol by to obrovský úspech. Predsa len ide o jednu z najnáročnejších disciplín.

O tom, že práve Gelle bude reprezentovať Slovensko v K1 v Tokiu, sa rozhodlo sa až na poslednú chvíľu, hoci práve on vybojoval miestenku na spomínanom svetovom šampionáte. Slabšie výkony zo začiatku tohto roka ho však takmer vyradili z nominácie. Ako ste to vnímali? Mnohí spochybnili jeho výkonnosť, ale myslím si, že bolo dobré rozhodnutie, že zväz napokon nominoval v tejto disciplíne Gelleho a nie Csabu Zalku. Zalka je vyslovene šprintér, špecialista na krátke trate. Takto je to korektnejšie a logickejšie rozhodnutie. Navyše miestenku pre krajinu získal Gelle, takže ju nedostal ako darček.

Gelle sa v Riu umiestnil v tejto disciplíne na ôsmom mieste. Môže tento výsledok zopakovať alebo zlepšiť? Ak ide o olympiádu, stále hovorím, že rozjazdy boli už dva roky skôr. Tam už naozaj niet slabého pretekára. Sú tam len tí najlepší, dostať sa do finále je veľmi ťažké.

Adeptmi na dobrý výsledok sú Samuel Baláž a Adam Botek v dvojkajaku na tisíc metrov. Tréner Peter Likér o nich tvrdí, že majú ešte o percento väčšiu šancu na medailu, ako štvorkajak. Súhlasíte? Peter ich vidí každý deň, a spolu s Andrejom Wiebauerom, trénerom Sama Baláža už s chalanmi pracuje dva roky a určite má pravdu. Podľa výkonov na Svetovom pohári a na majstrovstvách Európy patrí táto dvojica medzi medailových ašpirantov. Otázka bude, ako sa s tým vyrovnajú, lebo sú to mladí pretekári. Pozeral som veslárske súťaže, kde fúkal dosť silný vietor od chrbta. Ak by to takto zostalo, to by našim mohlo vyhovovať. Obaja sú totiž trénovaní na K4 500 metrov a posledných sto metrov na tisícke ich už veľmi bolí. Pre nich by teda bola výhoda, ak by preteky trvali čo najkratšie. Vtedy by tá medaila naozaj mohla cinknúť.

Od štvorkajaka fanúšikovia vždy očakávajú úspech. Ako vidíte šance posádky Samuel Baláž, Denis Myšák, Erik Vlček a Adam Botek v Tokiu? V tejto disciplíne momentálne dominujú Španieli a Nemci. Posledné dva roky si práve oni medzi sebou delia medaily. Španieli neštartovali na európskom šampionáte, ale na pretekoch Svetového pohára Nemcov zdolali. Myslím si, že naši budú bojovať skôr o tretie až šieste miesto. Lenže je to naozaj nevyspytateľná disciplína a keď sa chlapcom podarí dobrý štart, možné je všetko. Budú čerstvejší, ako na majstrovstvách Európy či vo Svetovom pohári, lebo Samo a Adam budú mať viac času na regeneráciu po K2. Podľa mňa podá štvorkajak lepší výkon, ako na jarných pretekoch. Na Svetovom pohári v Szegede, kde bola K4 šiesta, totiž Myšák štartoval aj v K1 a Samo a Adam ani nestíhali slávnostný ceremoniál K2, lebo ich už čakal ďalší štart v štvorkajaku. Medzi dvoma finále bolo iba štyridsať minút. Na minulé olympiády hry vždy chlapci cestovali ako úradujúci majstri sveta, či už v K4, alebo pred Londýnom v K2. Tentoraz je to iné, myslím si, že vďaka tomu nie je na nich taký veľký tlak.

Tibor Soós. (Autor: archív SME - Tibor Somogyi)

Pred olympiádou sa dohadovalo aj o zložení štvorkajaka. Otázne bolo, či v lodi bude sedieť Csaba Zalka alebo Erik Vlček. Napokon rozhodli interné preteky, v ktorých na 400 metrovej trati Vlček dvakrát zdolal Zalku. Csaba je rýchlejší pretekár ako Erik, ale len na dvestovke. Na päťstovke už ten rozdiel nie je. Myslím si, že sa zrodilo najkorektnejšie riešenie, hoci Erikovi sa najprv tento interný rozstrel nepáčil. Štyristo metrov v singlkajaku sa časovo rovná asi päťstovke v štvorkajaku, absolvujú ho približne za minútu a dvadsať sekúnd. Takže to bolo podľa mňa spravodlivé. Bolo nám ľúto Csabu Zalku, ale štvorkajak je už raz taký, môžu v ňom sedieť len štyria a nie piati. Páčilo sa mi, že Csaba to zobral ako absolútny profesionál. Aj on je s tímom v Tokiu, zažije olympiádu na vlastnej koži a získa skúsenosti. Na ďalšej olympiáde v Paríži už bude zrejme sedieť v lodi on, keďže Erik už asi dovtedy skončí.

Erik Vlček je rekordér slovenskej výpravy, štartuje na svojej šiestej olympiáde. V čom spočíva jeho výnimočná dlhovekosť? Jeho telo sa neopotrebováva tak ako bežným ľuďom. Má 39 rokov a už tridsať rokov robí vrcholový šport, no jeho fyzický stav je oveľa lepší, než by mal byť vzhľadom na tieto okolnosti. Doteraz sa na olympiáde v K4 súťažilo na kilometri, v Tokiu však budú preteky na 500 metrov. Je to pre slovenskú posádku nevýhoda? Nám viac vyhovovala tisícka, ale na olympiáde je snaha, aby preteky trvali čím kratšie. Aj u veslárov chceli skrátiť dvojkilometrovú trať na kilometer alebo 800 metrov, ale ich medzinárodná federácia je veľmi silná. Vyhlásila, že sto rokov súťažili na dvoch kilometroch, takže na tejto vzdialenosti budú súperiť aj ďalších sto rokov. Kanoistika si to takto nevedela obhájiť. Pre televízie je to atraktívne, ale na takej dvestometrovej trati ani samotní pretekári nevedia, v akom poradí prišli do cieľa.