Háčik bronzového štvorkajaka mal protekciu, svoju prvú loď vyhral

"Prežívala som to veľmi intenzívne so synom, aj s chlapcami. Podarila sa úžasná vec, povedala by som, že zázrak. Veď tí Rusi došli hneď po nich a mohla tam byť ktorákoľvek loď," dodáva Andrela Balážová.

Do lodenice v bratislavskej Karlovej Vsi, do zátoky šampiónov, kde vyrastali aj bratia Hochschornerovci, ho v jedenástich rokoch dostala náhoda.

Samo skúšal spočiatku slalom, po vzore svojho otčima. "Najskôr sme ho posadili do slalomky, boli sme aj v Slovinsku na rieke Soča, ale on bol iný typ," vysvetľuje Andrea Balážová.

Videl, že Samko je šikovný a telesne zdatný, tak ho doviedol do lodenice a predstavil ho trénerke Helenke Skovajsovej. Vzala ho, ale bolo to viac menej po známosti, lebo decká sa v tom veku už pretekali. Po takomto trošku protekčnom vstupe sa ocitol v Tatrane."

Úspech si tvrdo vydrel

Z nádejného vodáka sa postupne formoval budúci reprezentant. Od pätnástich si ho v Tatrane vzal do opatery tréner Andrej Wiebauer, ktorý je s ním dodnes. "Anďo ma ako tréner vyformoval nielen čo sa týka športu, ale aj osobnosti," priznal pre canoe.sk Baláž.

Pre mladého pretekára sa rozkrútil kolotoč tréningov, sústredení a pretekov.

"Nebolo ho treba do ničoho nútiť. V lodenici si našiel druhú rodinu, vedela som, že keď je tam, nič sa mu nestane. Mojou úlohou bolo zainvestovať do jeho športového rastu. V tom čase som bola takpovediac samoživiteľka, ale s pomocou rodiny sme to zvládli. Každý rodič je šťastný, keď si decko nájde záľubu v športe a je cieľavedomé. Ani na chvíľu som nerozmýšľala nad tým, že by som to zabalila," hovorí pani Balážová.

Samo si každý kúsok svojho úspechu tvrdo vydrel. Jednu z prvých pretekárskych lodí si napríklad „vyjazdil“ v Tatrane v klubovej súťaži - píše sa v jeho profile na canoe.sk.