Gól proti Juventusu mu pripomína youtube. Košický hrdina hráva aj pred 50-tkou

Historický primát mu už nikto nezoberie. Pred 24 rokmi strelil prvý gól slovenského tímu v skupinovej fáze Ligy majstrov. V drese 1. FC Košice sa presadil na ihrisku slávneho Juventusu Turín. „Občas mi to vyskočí na youtube, tak si to pozriem. Boli to pekné časy, spomienky zostanú navždy,“ hovorí RUSLAN ĽUBARSKIJ v rozhovore pre Sportnet. V súčasnosti 48-ročný ukrajinský rodák so slovenským občianstvom futbal stále aktívne hráva. V 48 rokoch nastupuje za obec pri Humennom, v ktorej býva.

Dušan Tóth páli z priameho kopu, brankár Juventusu Angelo Peruzzi loptu vyráža a vy sa z dorážky nemýlite. Bola to skôr intuícia alebo šlo o nacvičený signál? Tí, ktorí poznali vtedajšie košické mužstvo vedeli, že Dušan mal veľmi prudkú ľavačku. Ako útočník som stále dobehoval, pre prípad, že by to brankár vyrazil. Tak sa aj stalo. Lopta sa pred Peruzzim odrazila od zeme a ja som ju už bez väčších problémov umiestnil do siete. Áno, bola to intuícia. O pár minút strelili Košice druhý gól, z 0:3 ste stiahli na 2:3. Ako reagovali hviezdy súpera? Doma sme s Juventusom prehrali len 0:1, gól nám dal z priameho kopu Del Piero. Aj v druhom zápase sme mali na začiatku niekoľko sľubných príležitostí, ale nepremenili sme ich a na takej úrovni to súperi trestajú. Každú šancu či pološancu dokážu využiť. V druhom polčase sa nám podarilo znížiť na rozdiel jedného gólu a dovolím si tvrdiť, že Juventus sa v závere obával o výsledok.

V skupine ste narazili aj na Manchester United a Feyenoord Rotterdam. Okrem Del Piera proti vám stáli Zidane, Conte, Inzaghi, Beckham, Giggs či Scholes. Ako si na to spomínate? Všetko to boli hráči svetového kalibru. A nielen hráči. V súčasnosti sa v Lige majstrov objavujú ako tréneri. Conte donedávna viedol Inter Miláno, Zidane bol v Reale Madrid. Keď ich vidím na obrazovke, stále mi to pripomína zápasy, ktoré sme proti ním odohrali. Sú to pekné spomienky.

Kapitán Manchestru United Roy Keane čelil po príchode do Košíc otázke, čo by sa stalo, ak by Manchester prehral. Mykol plecom a anglickí novinári sa rozosmiali. Správali sa k vám súperi povýšenecky? V Lige majstrov sme boli nováčik a celkovo vôbec prvé mužstvo zo Slovenska, pretože nie je ľahké sa do nej dostať. Platilo to vtedy a platí to aj dnes. Súperi nás brali trošku inak, špičkové kluby hrajú túto súťaž každý rok. Nedostatok skúseností sa prejavil aj na našich výsledkoch. Manchester bol navyše v tom čase mimoriadne silný. Prakticky s tým istým mužstvom v ďalšej sezóne Ligu majstrov vyhral. Pripomína vám tieto zápasy aj nejaký suvenír? Vlajočky, ktoré ešte niekde mám. Dresy som si nemenil, nechával som si vždy svoj.

Ľubarskij v súboji proti Manchestru United. (Autor: facebook Ultras Humenné)

Tréner Ján Kozák vravel, že vtedajšie košické mužstvo predbehlo dobu o dvadsať rokov. Súhlasíte s týmto tvrdením? Áno. Mali sme na tie časy veľmi silné mužstvo, hrali v ňom väčšinou reprezentanti. Nielen slovenskí, ale aj Maďar András Telek. Boli to veľmi kvalitní hráči. Kozák mužstvo v skupinovej fáze Ligy majstrov neviedol, vedenie klubu ho krátko predtým poslalo na zdravotnú dovolenku. Ako to vnímala kabína? Nebola to veľmi príjemná situácia. Ako tréner nás tam doviedol a aj pre nás hráčov bolo sklamaním, že sme v skupine nepokračovali spoločne. Trocha nás to vykoľajilo a možno aj preto sme nezískali ani bod. Ak by sme mali viac skúsenosti a Ján Kozák by bol naďalej pri tom, verím tomu, že by sa nám to podarilo. Okrem Manchestru United sme s ostatnými hrali vyrovnanú partiu.

Klub vtedy vlastnila vplyvná rodina Rezešovcov. Chodili k vám do šatne? Nebolo to stále, ale občas zašli. Ste v súčasnosti v kontakte s bývalými spoluhráčmi z košickej éry? Jasné. Stretávame sa, aj s trénerom Kozákom. Stále sa porozprávame, rozumieme si. S Ivanom Kozákom, ktorý je šéfom Únie ligových klubov, si občas zavoláme. Pred štyrmi rokmi sme sa takmer všetci stretli pri príležitosti 20. výročia prvého titulu. Zahrali sme si exhibičný zápas proti bývalým protihráčom z Lokomotívy Košice a potom si trocha posedeli i pospomínali si.

Ktorý tím favorizujete v súčasnej edícii Ligy majstrov? Ťažko povedať, súťaž je dosť vyrovnaná. Nabitý káder má Paríž St. Germain, takisto Liverpool, Manchester City a mohol by som menovať ďalej. Vo futbale však stačí jeden nevydarený zápas a celé úsilie môže vyjsť nazmar. Meno celkového víťaza si netrúfam tipovať. Manchester United i Juventus neprežívajú ideálnu sezónu, ale postup si zaistili v predstihu. Čo hovoríte na výkony tímov, ktorým ste v minulosti čelili? V prípade veľkých tímov to niekedy tak býva. Kým v domácej súťaži sa im nedarí, v Lige majstrov áno. Uvidíme, čo prinesie ďalšia fáza súťaže.

Okrem Košíc sa do skupinovej fázy Ligy majstrov prebojovali zo slovenských tímov už len Petržalka a Žilina. Môže sa to v blízkej dobe opäť niekomu podariť? Momentálne to vyzerá, že najväčšiu šancu má Slovan Bratislava, ktorý sa snaží budovať svoj káder. Bolo by zaujímavé pre celý slovenský futbal, ak by sa tam Slovan alebo niektorý iný klub dokázal prebojovať. Žijete v obci Lackovce neďaleko Humenného. V tíme tamojšieho piatoligistu pôsobíte ako hrajúci tréner. Čo vás vo veku 48 rokov ešte láka vybehnúť na ihrisko? Futbal milujem odmalička a keď sa v terajšej situácii vyskytnú nútené prestávky, stále mi to chýba. Ale samozrejme, príde čas, kedy bude potrebné definitívne skončiť. Cítim už na sebe, že vek sa nedá oklamať. Často ma niečo bolí, pribúdajú zranenia. Avšak kým ma to baví, snažím sa ešte hrať.

Ruslan Ľubarskij (v strede) s bývalými košickými spoluhráčmi na exhibícii v roku 2017. (Autor: Judita Čermáková)

Päťdesiatka je blízko, dovtedy to potiahnete? Snáď áno. Dúfam, že mi zdravie ešte dva roky vydrží (úsmev). Nenastupujem už v útoku, ale v strede zálohy. Som starší a skúsenejší, snažím sa rozdávať lopty a dávať hre mužstva rozum. S Humenným ste v minulosti vyhrali Slovenský pohár a zahrali si v Pohári víťazov pohárov. Čo hovoríte na súčasné humenské futbalové obrodenie? Je to pekné. Postúpili z tretej ligy do druhej, v ktorej ako nováčik dosahujú dobré výsledky, napriek tomu že sú v nej kvalitné mužstvá. Dúfam, že sa im bude naďalej dariť a postupom času postúpia aj do najvyššej súťaže.

Posledný zápas pred zimnou prestávkou odohralo Humenné proti Košiciam. Je to pre vás stále špecifický zápas? Dá sa povedať, že áno, aj keď ako hráč som na to nebral ohľad. Vždy bol pre mňa jednotkou klub, za ktorý som hrával. Derby je stále zaujímavé, akurát škoda, že ich v najvyššej súťaži nie je viac. Niekedy bola liga rozdelená rovnomernejšie, na východe sa hrali derby v Košiciach, Prešove, Humennom i Bardejove. Teraz sú jediným zástupcom Michalovce.