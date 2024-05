Chuťovky z NHLky: Prídu takmer všetci. Slovensko na MS nemalo toľko hráčov z NHL už roky

NEW YORK. Keď sa zmieša ochota a vôľa prísť reprezentovať s priaznivými výsledkami v NHL, môže Slovensko poskladať na majstrovstvá sveta aj veľmi perspektívne mužstvo, pri ktorom by nepostup do štvrťfinále bol vyložene sklamaním. Tak to bude v Ostrave. Spomedzi hráčov NHL nepríde posilniť národný tím len zranený Erik Černák.

Chuťovky z NHLky Rubrika Chuťovky z NHLky je pravidelný štvrtkový seriál Šimona Čopa, ktorý v ňom každý týždeň ponúka novinky a zaujímavosti z NHL, zákulisné informácie aj vlastné postrehy o najlepšej hokejovej lige sveta. Chuťovky z NHLky: Odber na e-mail jedným klikom Podcast si môžete vypočuť aj na: Spotify Apple Google

Vo výbere trénera Craiga Ramsayho sa predstavia najproduktívnejší Slovák základnej časti Juraj Slafkovský i najstarší a najskúsenejší Tomáš Tatar. Vďaka Šimonovi Nemcovi bude mať mužstvo výborne vyriešenú prechodovú fázu a vďaka Martinovi Fehérvárymu hru vo vlastnom pásme. Príde aj nováčik Martin Pospíšil povzbudený životnou sezónou.

S tímom takto nabitým hráčmi z NHL mohol Craig Ramsay počítať len raz. Inak je však čosi také pre Slovákov raritou.

Pozn. Podcast bol nahrávaný v stredu. 1. Martin Fehérváry sa okamžite po vypadnutí z play-off NHL vyjadril, že by sa rád pripojil k slovenskej reprezentácii na blížiacich sa majstrovstvách sveta. “S pánom Šatanom som komunikoval ešte tak 20-30 zápasov pred koncom sezóny. Určite by som rád prišiel. Uvidíme, čo mi povedia v klube, ale som pripravený prísť. Uvidíme, ako sa všetko vyvinie,” vyjadril sa pre TV JOJ. Dodal, že ho láka silný tím. Tvorí sa azda najlepší možný celok, aký Slováci mohli do Ostravy zobrať, potvrdených je už šesť posíl zo zámoria. “Myslím si, že je to super správa, či už pre tím alebo fanúšikov. Samozrejme, stále sú to majstrovstvá sveta a budeme musieť podať dobré výkony, aby sme niečo dokázali. Nie je to len o menách, ale je to o tom, ako si celá skupina sadneme a aké výkony tam podáme." Fehérváryho účasť napokon potvrdil generálny manažér Miroslav Šatan na sociálnej sieti X.

2. Veľmi tímu pomôže. Martin je totiž v 24 rokoch jedným z najspoľahlivejších defenzívnych obrancov v NHL. Okrem toho zakončil sezónu vo skvelej fazóne. Hoci ho v reprezentácii poznáme skôr ako ofenzívnejšie ladeného beka, v zámorí má druhú najťažšiu rolu. Hráva proti najväčším hviezdam súperov a vo vyraďovacích bojoch ubránil Artemija Panarina, Vincenta Trochecka či Alexisa Lafrenierea.

Tentoraz by si v elitnom páre mohol zahrať trebárs so Šimonom Nemcom. Náš najlepší ofenzívny bek by mal viac voľnosti v prechodovej fáze a útočení, kým Fehérváry by bol vždy posledným hráčom, ktorý by si s ťažkými defenzívnymi situáciami mal poradiť. 3. Zrejme sa to však nestane, keďže Slovensko má napokon jednu ospravedlnenku. Nepríde Erik Černák, ktorý v druhom zápase play-off utrpel zranenie ramena. Dovolím si tvrdiť, že Černák zažil o čosi slabšiu sezónu ako Fehérváry. Stále však treba myslieť na to, že aj on hral vo veľmi ťažkej úlohe a proti elitným päťkám. Bekov silných v defenzíve, zvlášť pri neúčasti zraneného Martina Marinčina, bude Slovensko potrebovať. Neúčasť Černáka je teda dosť nepríjemnou správou, veď v deň vypadnutia bol lídrom celého play-off v počte bodyčekov (26).