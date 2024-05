Titul nezíska, no zaujal gestom fair play. Budem môcť pokojne spať, vraví O'Sullivan

SHEFFIELD. Počas prvých MS v snookri to dokázali John Pulman, Cliff Thorburn a Dennis Taylor. Hoci sa do hlavnej súťaže museli prebojovať z kvalifikácie, na svetovom šampionáte to dotiahli až do semifinále.

Napokon trvalo dlhých 47 rokov, kým nastala podobná situácia. V divadle Crucible sú hlavní favoriti z hry von, a tak je cesta na snookrový trón otvorená.

Po Juddovi Trumpovi, ktorý nestačil na Jaka Jonesa 9:13, bolo štvrťfinále konečnou zastávkou aj pre hrajúcu legendu tohto športu.