Bola to rozprávka i paradox. Humenné strelilo len 19 gólov, má až 34 bodov

Ide o najvýraznejšie oživenie druholigovej sezóny. Z nováčika sa veľmi rýchlo vykľul adept na popredné umiestnenie. Humenné počas jesennej časti atakovalo najvyššie priečky, viackrát sa ocitlo na čele tabuľky. Prehralo jediný zápas. Až záverečné predohrávky ho odsunuli nižšie. Napriek tomu je z toho viac než solídna piata priečka. „Niečo sme začínali tušiť skraja sezóny,“ vraví tréner najvýchodnejšieho účastníka súťaže JOZEF ŠKRLÍK.

Ak by vám pred sezónou niekto povedal, že budete zimovať na piatom mieste, ako by ste zareagovali?

Neveril by som tomu. Chvalabohu, ide o realitu. Je to pre nás veľmi dobré umiestnenie. Po postupe z tretej ligy ste deklarovali, že prvoradým cieľom mužstva bude záchrana. Kedy ste začali tušiť, že by ste si mohli trúfať na vyššie méty? Už príprava v lete sa ukazovala v dobrom svetle. Porazili sme Michalovce i ďalšie kvalitné mužstvá. Niečo sme začínali tušiť skraja sezóny, kedy sme mali veľmi ťažký žreb. Porazili sme silnú Podbrezovú, remizovali v Košiciach, doma sme zdolali Šamorín i Komárno. V kútiku duše sme začali veriť, že jeseň by mohla byť úspešná, čo sa napokon aj potvrdilo.

Humenčanom pomohol vydarený úvod ročníka. (Autor: facebook FC Košice)

Čo ste si pomysleli vo chvíľach, keď ste sa ocitli na čele tabuľky? Bola to krásna futbalová rozprávka. Humenné počas účinkovania v prvej i druhej lige hralo väčšinou o záchranu. Takže to, že sme boli líder tabuľky, bol aj trochu historický moment. Ste humenský rodák. Vyvolalo to vo vás nostalgiu na časy, keď vtedajší Chemlon hrával najvyššiu slovenskú súťaž? Samozrejme. Bol to vrchol humenského futbalu, čerešnička prišla v podobe víťazstva v Slovenskom pohári. Nostalgiu bolo určite cítiť. Radi by sme to zopakovali, ale k tomu máme ešte ďaleko.

Jesennú časť opäť sprevádzali divácke obmedzenia. Vo vašom prípade je to obzvlášť škoda, pretože v meste to futbalovo ožilo a mali ste aj štvorciferné návštevy. Akú odozvu ste mali od ľudí? Bolo to ďalšie veľmi príjemné prekvapenie. Tunajší futbal sa po dvanástich rokoch vrátil na celoslovenskú mapu, predtým dlho chátral a pôsobil len v nižších súťažiach. Humenné je na slovenské pomery futbalové mesto, diváci sa vrátili a veľmi nám pomohli. Aj touto cestou by som sa im chcel poďakovať.

Z úst súperov často zaznievalo, že Humenné nie je klasický nováčik, pretože má vo svojich radoch hráčov s ligovými skúsenosťami. Ako hodnotíte káder, ktorý máte k dispozícii? Je to sčasti pravda. Sú u nás hráči, ktorí majú ligovú minulosť, ale aj amatéri, ktorí chodia do roboty a študenti. Je to rôznorodá zmes. Každopádne, sú to dobrí futbalisti a vytvorili výbornú partiu.

Ktorí hráči boli v doterajšom priebehu sezóny najväčšími ťahúňmi? Nerád by som vyzdvihoval jednotlivé mená. Je to dielo celého kolektívu. Kto má v kabíne najväčšie slovo? Lídrom bol Streňo, takisto Harvila, ale je v nej viacero skúsených hráčov. Či už Dzurík, Hatok alebo ďalší.

Nováčik sa mohol oprieť o hráčov s ligovými skúsenosťami. (Autor: facebook FK Humenné/Ladislav Vasilenko)

Šesť inkasovaných gólov v posledných dvoch stretnutiach vás obralo o pozíciu tímu s najpevnejšou obranou. Ovplyvnila hladké prehry v Podbrezovej i doma s Košicami skutočnosť, že ste kvôli koronavírusu, ktorý prepukol v mužstve, museli nútene pauzovať? Bez akýchkoľvek výhovoriek si myslím, že áno. A to dosť výrazne. Dva týždne sme nemohli poriadne trénovať, hráči boli v karanténe. Po štyroch tréningoch sme išli hrať do Podbrezovej. Posledné dva zápasy skreslili naše doterajšie účinkovanie. Vyšší počet inkasovaných gólov ovplyvnilo aj to, že sa nám zranil jeden z kľúčových stopérov Bednár, Harvila odišiel za pracovnými povinnosťami. V závere sa nahromadilo viacero nepriaznivých okolností a odzrkadlilo sa to, bohužiaľ, na výsledkoch.

Strelili ste len 19 gólov, suverénne najmenej z tímov v hornej polovici tabuľky. Čím to je? Predtým sme dávali veľa gólov, ale teraz sme už v druhej lige. Chceme sa presadzovať častejšie, súperi sú však kvalitní. Chvalabohu, aj menší počet gólov stačil na taký bodový zisk, aký máme. Zažili ste už niekedy, aby vaše mužstvo malo takmer dvojnásobný počet bodov (34) v porovnaní s počtom nastrieľaných gólov? Na to si veru nespomínam. Je to paradox. Na jednej strane je zlé, že gólov bolo málo, na druhej dobré, že znamenali zisk bodov. Dokázali sme víťaziť aj s jedným, či dvoma presnými zásahmi, pretože sme málo inkasovali. Každý chce hrať ofenzívne a ani my nie sme výnimka, takže na tom musíme pracovať.

Tréner Humenného Jozef Škrlík. (Autor: facebook FK Humenné/Ladislav Vasilenko)

Ako vyzerá momentálny režim mužstva? Hráči sa po poslednom zápase s Košicami rozpŕchli na dovolenky. December je viac-menej voľný. Začiatok zimnej prípravy máme naplánovaný na 7. januára. Dajú sa očakávať zmeny v kádri? Určite áno, ale ešte je predčasné o tom hovoriť. S vedením klubu i správnou radou si povieme, čo ďalej. Nejaké mená máme vo výhľade, chceme mužstvo ešte viac skvalitniť a posilniť. Takisto sa rysujú aj odchody.

Jedenástka jesene podľa Jozefa Škrlíka Dávid Slávik (Humenné) - Marek Bartoš (Podbrezová), Martin Luberda, Filip Bednár (obaja Humenné), Matej Oravec (Podbrezová) - Erik Streňo, Ján Dzurík (obaja Humenné), Erik Pačinda (Košice), Róbert Polievka - David Depetris (obaja Banská Bystrica), Roland Galčík (Podbrezová) „Ideálnu jedenástku som vyskladal z radov Humenného, Podbrezovej, Košíc a Banskej Bystrice. Vybral som viacero našich hráčov, pretože sme síce na piatom mieste, ale celú jeseň sme sa pohybovali medzi prvým až tretím.

Aké ambície bude mať Humenné na jar? Stále treba byť obozretní. Vypadávajú až štyri tímy, aj keď nás sa už bezprostredná záchrana netýka. Zároveň sa pozeráme hore. Piate miesto chceme minimálne udržať a radi by sme sa posunuli o jednu-dve priečky vyššie. Humenné má síce zrekonštruovaný štadión, ale ak sa chce posúvať vyššie, je potrebné ho zveľadiť. Črtá sa niečo v tomto smere? Momentálne nie. Myslím si, že v súčasnosti nemáme na to, aby sme hrali Fortuna ligu. Až tak vysoko sa nepozeráme. Naším cieľom je byť popredné druholigové mužstvo.