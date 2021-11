Slovenskú futbalovú reprezentáciu do 21 rokov čaká kvalifikačný dvojzápas na ME 2023. V rámci C skupiny nastúpime dnes o 18:00 proti Rusku, ďalší duel odohráme v Litve v utorok o 17:30.



V skupine nám po štyroch odohraných dueloch patrí tretia priečka, doposiaľ sme nazbierali šesť bodov. Na druhé Rusko strácame tri body, na vedúce Španielsko šesť bodov.



Kvalifikáciu sme začali výhrou 3:1 s Litvou, potom sme Severným Írom podľahli 0:1 a Španielom 2:3, naposledy sa nám podarilo zdolať Maltu hladko 4:0.



NOMINÁCIA na zápasy proti Rusku a Litve

BRANKÁRI

Ivan Krajčírik (MFK Ružomberok)

Michal Kukučka (AS Trenčín)

Ľubomír Belko (MŠK Žilina)



OBRANCOVIA

Peter Kováčik (FK Železiarne Podbrezová)

Samuel Suľa (MŠK Žilina)

Sebastián Kóša (FC Spartak Trnava)

Adam Obert (Cagliari Calcio)

Ivan Mesík (Stabaek Football)

Matúš Malý (FC DAC 1904 Dunajská Streda)

Gergely Tumma (FC Spartak Trnava)

Matúš Vojtko (ŠK Slovan Bratislava)



STREDOPOLIARI

Martin Šviderský (Manchester United FC)

Peter Pokorný (Real Sociedad)

Samuel Lavrinčík (AS Trenčín)

Miroslav Gono (MŠK Žilina)

Ján Bernát (KVC Westerlo)

Filip Lichý (ŠK Slovan Bratislava)

Adam Goljan (MŠK Žilina)

Matúš Kmeť (AS Trenčín)

Roland Galčík (FK Železiarne Podbrezová)



ÚTOČNÍCI

Adrián Kaprálik (MŠK Žilina)

Matej Trusa (MFK Zemplín Michalovce)

Jakub Kadák (AS Trenčín)