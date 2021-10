Slováci si zaslúžili vyhrať. Pre oba tímy to bola tragédia, znie z Ruska

championat.ru: "Tím pod vedením Valerija Karpina mal loptu 26 percent hracieho času. To je negatívny rekord ruského tímu v kvalifikačnom zápase MS."

sportrbc.ru: "S takýmto zložením tímu bolo potrebné vyhrať. Tréner Karpin to dokázal. Teraz máme dôležité tri body v boji o letenku do Kataru."

gazeta.ru: "Zvládli to bez lídrov: Rusko ledva zdolalo Slovensko. Zlá hra, skvelý výsledok: vlastný gól priniesol víťazstvo Rusku."

iz.ru: "Štátna duma označila zápas ruskej futbalovej reprezentácie proti Slovensku za pomalý. Zástupca Sviščev: ruská reprezentácia v zápase so Slovenskom vyzerala lenivo."

Andrej Aršavin, bývalý reprezentačný útočník: "Slováci nás prevýšili v strede poľa, my sme nedokázali získať loptu. Súper bol rýchlejší, my sme sa nepresadili, ale tento zápas bol paradoxný. Slováci si zaslúžili vyhrať, ale prehrali. Nebol to zápas, ale tragédia. Pre nás z pohľadu hry, pre Slovensko z pohľadu výsledku."

Alexander Mostovoj, bývalý reprezentačný stredopoliar: "Zlý, veľmi zlý výkon. Všetkým je jasné, že nás Slovensko drvilo. Z ofenzívy si nemáme čo pamätať, snáď okrem troch protiútokov."