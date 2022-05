Zápasy Ruska sú neplatné. Mladí Slováci môžu zabojovať o ME

BRATISLAVA. Európska futbalová únia (UEFA) v pondelok rozšírila rozsah sankcií pre ruské národné tímy a kluby pre pokračujúcu inváziu Ruska na Ukrajinu.

Sankcie neobišli ani reprezentáciu do 21 rokov, ktorá hrala v spoločnej kvalifikačnej skupine ME 2023 so Slovenskom.

A práve Slovensko môže z tejto situácie vyťažiť, keďže figurovalo v skupine C na 3. mieste so značnou stratou na Španielsko a Rusko. Sankcie však situáciu v skupine výrazne zmenili.