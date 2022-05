Ruské kluby v Lige majstrov skončili, národný tím si nezahrá ani Ligu národov

NYON. Európska futbalová únia (UEFA) rozšírila v pondelok rozsah sankcií pre ruské národné tímy a kluby.

Po vylúčení z baráže majstrovstiev sveta v Katare si reprezentácia nezahrá ani Ligu národov. UEFA takisto vyradila úradujúceho ruského šampióna Zenit Petrohrad z budúcej sezóny Ligy majstrov a ďalšie kluby z Európskej ligy a Európskej konferenčnej ligy.

Pozíciu Zenitu v skupinovej fáze LM 2022/2023 obsadí škótsky majster.

Rusi sa nepredstavia v 2. skupine B-divízie LN, kde automaticky skončí na poslednom mieste a zostúpi do nižšej divízie. Mužstvo do 21 rokov nedohrá "slovenskú" C-skupinu kvalifikácie ME 2023.