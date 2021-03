Rozsieval bojového ducha. Zomrel futbalový kapitán Anton Urban

Urban na revanš vrátil Vytlačilovi, kedysi ľavému krídlu viedenského Rapidu a pražskej Slavie, ktorý obliekal aj československý reprezentačný dres, svoj obdiv: ,,Futbalu rozumel ako málokto. Dôveroval aj takým hráčom, ktorým iní neverili, a psychicky ich pripravil a vyburcoval. Má veľké zásluhy na tokijskom striebre. Bol to človek, ktorý v sebe znamenite skĺbil kvality pedagóga, psychológa, futbalového stratéga.“

Vytlačil bol pragmatik. Nehral sa na veľkého dirigenta. Svojim zverencom to vyložil po lopate: ,,Nebudem vás nič učiť. Keď som vás povolal do reprezentácie, vychádzal som z poznania, že futbal ovládate.“

Z Kysaku do Bratislavy

Anton Urban, inak Fóni (prezývka z dielne trénera Jima Šťastného, ktorý si svoje ovečky vždy originálne označkoval), natrafil v kariére, ktorú si takmer celú odkrútil – až na povinnú vojenčinu – v bratislavskom Slovane, na skvelých spoluhráčov a silnú generáciu trénerov.

Chlapec z východu prišiel do Bratislavy z Kysaku. Bol piate zo šiestich detí. Otec – sprievodca a vlakvedúci – zomrel, keď mal Anton sedem rokov. V päťdesiatom prvom prišiel do Bratislavy natrvalo. Býval u sestry v Ľudovej štvrti. Na Tehelné pole to mal na skok. Do ŠK Bratislava ho z ulice zlanáril vtedajší tajomník futbalového klubu a neskôr športový novinár Jozef Múdry (manžel svetoznámej krasokorčuliarskej trénerky, ktorá vychovala Ondreja Nepelu).

V žiackom výbere natrafil na trénera Karola Galbu, ktorý sa zasa preslávil ako rozhodca – asistoval na čiare vo finále svetového šampionátu 1966 (Anglicko – NSR 3:2) s doteraz nejasným víťazným gólom. Pravda, on bol ,,mimo hry“, lebo stál na opačnej polovici ihriska...