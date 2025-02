Rozdiel medzi MMA a profesionálnym wrestlingom? Odborník na bojové športy má jasno

„Mnoho wrestlerov sa venovalo či venuje bojovým športom. Wrestling obsahuje gymnastické kúsky, zápasenie, box, kickbox či grappling. Musím však dodať, že v inej forme, ktorá je nesúťažná.

Kúzlom tohto športu je to, že dokáže vytvoriť atraktívny zápas s príbehom pre diváka, ktorý sa dostane do deja. Ak sa povznesie nad to, že to všetko nie je skutočné, čo je vlastne podstata divadla, zistí, že to celé obsahuje záver.

To, že ide o scenár, neuberá na zážitku, pretože neviete, ako to celé skončí,“ konštatoval Petrgál.