Veľká posila pre lotyšskú reprezentáciu. V ďalších zápasov môže počítať s hráčom zo zámoria

RIGA. Hokejový útočník Rodrigo Abols posilní lotyšskú reprezentáciu na MS vo Švédsku a Dánsku.

Potvrdil to generálny manažér Rudolfs Kalvitis. Abolsov tím Lehigh Valley Phantoms totiž nepostúpil do ďalšieho kola play off v nižšej zámorskej súťaži AHL.