Vybili sa mi poistky, sama som im ponúkla medailu, smútila Štefečeková

"V kvalifikácii som to ťahala ja, teraz to ťahal Erik, ale nestačilo to. Bolo to blízko, vedela som, že vedieme o tri terče. Ale nezvládla som záver a potom ani rozstrel," ľutovala.

Naznačila, že v závere súboja o bronz ju zrejme rozhodil vnútorný tlak.

"Chceli sme medailu, najmä pre Erika som ju chcela. Vybili sa mi poistky. Ja sama som im ponúkla, aby nás predbehli,“ rozoberala.

"Ja už medailu mám, som spokojná. Ale chcela som dopomôcť Erikovi, aby si splnil sen. Toto zlyhanie sa asi bude často vracať, ale verím, že to bude časom lepšie," povzdychla si Rehák Štefečeková.