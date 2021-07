Slovákom vo finiši uleteli terče aj medaila. Varga: Chýbalo šťastie

TOKIO. Bronz bol veľmi, veľmi blízko, ale na strelnici Asaka napokon uletel preč. Slovenskí reprezentanti v športovej streľbe Zuzana Rehák Štefečeková a Erik Varga obsadili v disciplíne mix trap na OH v Tokiu štvrté miesto.

Potom však dovtedy celkom presná Bernauová trikrát v krátkom slede zaváhala a Varga s Rehák Štefečekovou sa postupne dostali do komfortného vedenia.

Medailový súboj bol od začiatku veľmi vyrovnaný. Až do jedenástej série boli Američania o krôčik pred slovenskou dvojicou.

V tvári Zuzany Rehák Štefečekovej sa zračilo obrovské sklamanie. Olympijskej šampiónke z trapu záver súboja o bronz vôbec nevyšiel. Keby sa to ešte dalo vrátiť späť...

Posledná séria im však vôbec nevyšla. Varga minul raz a Rehák Štefečeková dokonca trikrát. Američania mohli ukončiť súboj svojim posledným výstrelom, ale Bernauová tento moment nezvládla a netrafila.

Po 50 výstreloch svietila na tabuli remíza 42:42. O medaile tak musel rozhodnúť rozstrel, v ktorom sa prvá pomýlila Slovenka. Američanka už nie.

"Myslím, že sme odviedli skvelú prácu. Keď bolo treba, ťahala Zuzka a platilo to aj naopak. Chýbalo nám šťastie. Možno keby nám počas olympijského kvartálu nezmenili pravidlá, dopadlo by to inak," vravel pre RTVS Varga.

Narážal na fakt, že predtým súperilo o medaily šesť najlepších dvojíc z kvalifikácie, teraz postupovali prvé dva tímy priamo do finále o zlato a ďalšie dva tímy do súboja o bronz.

Druhá slovenská dvojica Marián Kovačócy a Jana Špotáková obsadila v kvalifikácii ôsme miesto.