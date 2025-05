Rusi na čele rebríčka? Prezident IIHF nechcel reagovať. Otázna je aj ich účasť na olympiáde

ŠTOKHOLM. Ak sa deň po skončení MS v hokeji 2025 pozriete na rebríček IIHF , na prvom mieste je Kanada, za ňou nasleduje Fínsko. To však nie je druhé v poradí, ale figuruje až na tretej pozícii.

Po ňom by sa podľa doterajších pravidiel malo na prvé miesto dostať práve Rusko. A to je, vzhľadom na to, že sa na MS nepredstavilo už štyrikrát za sebou, pomerne bizarná situácia.

Médiá pracujú s verziou, že Rusom sa body pripočítajú na základe ich „nasadenia“ podľa platného umiestnenia.

Ak sú tak pred štartom šampionátu v poradí IIHF na druhom mieste, automaticky dostávajú rovnako bodov ako strieborní medailisti. Práve táto priečka Rusom po minuloročnom šampionáte patrí.

Poradie v rebríčku IIHF sa vypočítava podľa dosiahnutého výsledku na posledných štyroch majstrovstvách a jedných olympijských hrách. Najstarším výsledkom sa postupne uberá váha.

A práve tu nastáva spomínaná bizarná situácia. Keďže Kanada ako líder rebríčka vypadla na posledných MS už vo štvrťfinále (1:2 proti Dánsku), prvé miesto s určitosťou neobháji. Ak však Rusko dostane body za druhé miesto, dostane sa na prvú priečku rebríčku Medzinárodnej hokejovej federácie.