ONLINE: Rakúsko - Česko na MS v hokeji do 20 rokov 2023 (U20 LIVE)

Rakúsko vstúpilo do turnaja hororovou porážkou 0:11 so Švédmi. Len traja švédski hokejisti v dueli nebodovali, asistenciu si pripísal ešte aj brankár. Nepohodu vniesol do rakúskeho mužstva aj nedostatočný počet zakončení, na bránku vyslali len trinásť pokusov, naviac bez úspechu. Proti Česku budú taktiež obrovským outsiderom a očakáva sa ich ďalšia prehra.



Česko začalo turnaj priam rozprávkovo, porazilo Kanadu 5:2. Neuveriteľný výsledok postupne zariadili Špaček, Moravec, Svozil, Chmelař a Menšík. Česi výborne bránili a podržal ich aj skvelý brankár Suchánek. Na druhej strane, Kanaďania pristúpili k duelu s veľmi nedôraznou defenzívou a jedným z najslabších článkov ich hry bol aj výkon brankárov. Česko je favoritom zápasu s Rakúskom.