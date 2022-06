Po ôsmich sezónach rezignoval. Snyder už nie je trénerom Utahu

LOS ANGELES. Quin Snyder už nie je tréner klubu basketbalovej NBA Utah Jazz. V nedeľu odstúpil z funkcie po ôsmich sezónach.

Päťdesiatpäťročný Snyder v uplynulých šiestich ročníkoch zakaždým doviedol Jazz do play off, no ani raz sa jeho tím neprebojoval do konferenčného finále. V základnej časti zaznamenal celkovo 372 víťazstiev a 264 prehier.

V tejto sezóne Utah s bilanciou 49-33 postúpil do play off, no v 1. kole nestačil v šiestich zápasoch na Dallas.

Snyder v minulosti pracoval aj ako asistent v Los Angeles Clippers, Philadelphii, Atlante a Los Angeles Lakers, informovala agentúra AFP.