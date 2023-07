Letný EYOF 2023: Program, výsledky, tabuľky a nominácia Slovenska

Nominácia Slovenska na Letný EYOF 2023

Na Letný EYOF 2023 vycestovalo 48 Slovákov, 26 chlapcov a 22 dievčat, ktorí sa predstavia v siedmich z jedenástich športov.

Vo výprave sú aj medailisti z roku 2022 - strieborná Jamrichová a bronzová Šimková.

Chýbať nebude aj džudistka Patrícia Tománková, ktorá je svetová jednotka vo váhe do 40 kg.

Atletika - chlapci (7): Martin Varhaník (100 m), Lukáš Rosenbaum (5000 m chôdza), Peter Dávid (110 m prek., 200 m), Filip Jančík (3000 m), Samuel Krepop (400 m), Alex Hulka (2000 m prek.), Peter Csikós (800 m)

Atletika - dievčatá (8): Lenka Gymerská (400 m, štafeta), Tamara Indrišková (5000 m chôdza), Laura Frličková (100 m prek., štafeta), Eliška Gašpárková (400 m prek., štafeta), Romana Hrnčárová (100 m, 200 m, štafeta), Ema Vaňová (sedemboj, štafeta), Anna Šimková (žrď), Ema Bendová (skok do diaľky, štafeta).

Horská cyklistika - chlapci (1): Peter Šoltés (cross country)

Horská cyklistika - dievčatá (1): Vanesa Šatková (cross country)

Cestná cyklistika - chlapci (3): Jakub Javor, Dominik Sochan, Jakub Mikuš (všetci preteky jednotlivcov, časovka)

Cestná cyklistika - dievčatá (3): Miriam Šichtová (preteky jednotlivkýň, časovka), Barbora Pavlisová (preteky jednotlivkýň, časovka), Tereza Ďuríková (preteky jednotlivkýň, časovka)

Športová gymnastika - chlapci (2): Peter Kremnický, Sebastián Samson (obaja viacboj)

Džudo - chlapci (3): Roman Dekan (do 60 kg), Juraj Odkladal (do 66 kg), Matej Pecha (do 90 kg)

Džudo - dievčatá (4): Patrícia Tománková (do 40 kg), Lili Kristína Križová (do 44 kg), Ella Markovicsová (do 52 kg), Nina Filkorová (do 70 kg)

Plávanie - chlapci (8): Richard Urban (1500 m voľný spôsob, 4x100 m VS), Tomáš Pavelka (1500 m voľný spôsob), Mário Minárik (100 m prsia, 200 m polohové preteky, 4x100 m PP), Jakub Stanko (100 m prsia, 200 m prsia), Adam Černák (100 m motýlik, 200 m motýlik, 200 m prsia, 4x100 m PP, 4x100 m PP mix), Milan Vojtko (200 m polohové preteky, 400 m polohové preteky, 100 m znak, 4x100 m VS, 4x100 m VS mix, 4x100 m PP, 4x100 m PP mix), Oliver Tomas (200 m voľný spôsob, 100 m voľný spôsob, 4x100 m VS, 4x100 m VS mix, 4x100 m PP), Oliver Gray (100 m motýlik, 200 m motýlik, 4x100 m VS)

Plávanie - dievčatá (4): Sára Orosz (400 m polohové preteky, 800 m voľný spôsob, 200 m voľný spôsob, 4x100 m VS, 4x100 m VS mix), Sophia Gray (100 m motýlik, 200 m motýlik, 4x100 m VS), Stela Megelová (200 m znak, 200 m polohové preteky, 4x100 m VS, 4x100 m VS mix, 4x100 m PP mix), Nadine Horňáková (100 m znak, 200 m znak, 100 m motýlik, 4x100 m VS, 4x100 m PP mix)

Tenis - chlapci (2): Peter Zavacký (dvojhra, štvorhra), Šimon Dióssy (dvojhra, štvorhra)

Tenis - dievčatá (2): Soňa Depešová (dvojhra, štvorhra), Mia Pohánková (dvojhra, štvorhra)