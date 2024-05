Čechov čaká osudový súper. Recept na postup im ukázali aj Slováci

Nádeje vkladajú fanúšikovia do dvoch útočníkov, ktorí sa pripojili pred zápasom s Kanadou – Davida Pastrňáka a Pavla Zachu. V NHL patria medzi špičku. Na MS prileteli hneď po vypadnutí v play off.

„Na Pastrňákovi je vidno, že prišiel preto, aby sa bavil hokejom. Miluje ho a je radosť ho sledovať. Verím, že vo štvrťfinále bude ešte silnejší, pretože to je kľúčový zápas a on je pripravený splniť rolu lídra tímu. So Zachom hral proti Kanade takmer naslepo,“ chválil útočníkov Šlégr.

Pastrňák so Zachom odohrali jediný zápas. Nastúpili naňho prakticky deň po prílete. Tréner oboch chválil.