Nadviažu Slováci na štvrťfinálové účasti? V úvode MS vyzvú súpera, s ktorým ešte nehrali

Pre Indiu ide už o piatu účasť na svetovom šampionáte. Doposiaľ však ani raz nedokázala postúpiť zo základnej skupiny do play-off.

Slováci vstupujú do šampionátu dobre naladení vďaka úspešnému záveru prípravy. Slovensko ovládlo domáce podujatie EMF Nations Games v Košiciach, ktoré sa konalo na prelome apríla a mája.

„Úvod do šampionátu je vždy veľmi dôležitý, čo si všetci uvedomujeme. Je to zápas, ktorý musíme zvládnuť, a našou povinnosťou je vyhrať. Do zápasu pôjdeme s jasným cieľom – byť dominantní a pripísať si na úvod tri body,“ povedal tréner Slovenska Peter Barnišin, cituje ho Slovenský zväz malého futbalu.