Vyprodukovali Nowitzkého a lepší je len Bayern Mníchov. Bude to výzva, tvrdí Madzin

Bude to opäť veľkolepý basketbalový večer na Slovensku. Patrioti Levice privítajú (vo štvrtok, 8. januára) v bratislavskej GoPass aréne ďalšieho zvučného súpera.
Je ním nemecký Würzburg. „Je to momentálne druhý tím v nemeckej lige, nad ktorým je už len euroligový Bayern Mníchov. Aj to vraví o tom, aký súper nás čaká," tvrdí pre Sportnet kouč Levíc Michal Madzin.
Ešte predtým sa ale predstavia (v utorok, 6. januára) na jeho pôde, v nemeckej Tectake aréne, keďže pôjde o sériu hranú na dva víťazné zápasy o postup medzi šestnásť najlepších tímov v prestížnej Lige majstrov.
„Ich hala je naplnená aj počas ligových duelov. Hrá sa tam vo výbornej atmosfére. Bude to pre nás ťažké prostredie, ale spravíme maximum, aby sme sa s tým dokázali vysporiadať," vraví Madzin.
Lepší je len Bayern Mníchov
Würzburg síce nepatrí medzi tradičných účastníkov európskych pohárov, keďže v nemeckej Bundeslige sa viac etabloval až od sezóny 2015/2016.
Predtým pendloval medzi druhou až štvrtou najvyššiou súťažou. V sezóne 2018/2019 si však zahral vo finále Európskeho pohára FIBA, kde podľahol talianskemu tímu Dinamo Sassari.
V Lige majstrov hrá druhú sezónu, pričom pred rokom ovládol svoju skupinu v prvej fáze súťaže, keď následne v skupine víťazov obsadil tretie, nepostupujúce miesto za gréckym AEK Atény (neskorším víťazom súťaže, pozn. red.) a talianskym klubom Tortona.
V súčasnosti však Würzburgu patrí druhá priečka v tabuľke nemeckej Bundesligy za prvým euroligistom Bayern Mníchov so zápasovým skóre 10-4.
„Keď sme zistili, že s nimi budeme hrať, boli na štvrtom mieste. Odvtedy poradili vo vzájomnej konfrontácii tretí aj druhý tím tabuľky, čo podčiarkuje v akej forme náš súper je. Bude to veľká výzva," myslí si Madzin.
Stáli za zrodom legendy
Würzburg sa preslávil aj svojou produkciou hráčov. Z tohto nemeckého mesta pochádza súčasný hráč NBA Maxi Kleber, ale hlavne legendárny a historicky najlepší nemecký basketbalista Dirk Nowitzki.
Ten získal v roku 2011 s tímom Dallas Mavericks majstrovský titul v NBA a ocenenie pre najužitočnejšieho hráča finále, keď potiahol svoj tím za výhrou proti Miami Heat s LeBronom Jamesom, Dwayneom Wadeom a Chrisom Boshom.
Nowitzki žije v tejto chvíli v Spojených štátoch amerických, pričom vo Würzburgu sídlia jeho rodičia a jeho sestra s rodinou. S profesionálnou basketbalovou kariérou začal práve vo Würzburgu medzi rokmi 1994 a 1998.
Nowitzki sa stal hlavnou postavou tímu už vo veku šestnásť rokov, keď tímu vybojoval postup do najvyššej súťaže, v ktorej sa stal neskôr najužitočnejším hráčom, pričom odohral len polovicu sezóny, po ktorej zamieril do NBA.
Obom tímom chýbajú kľúčové postavy
V súčasnosti je najlepším hráčom Würzburgu Američan Marcus Carr, ktorý sa však v sérii s Levicami nepredstaví pre zranenie lýtka.
„Každý tím ovplyvní, keď príde o prvého rozohrávača. Würzburg to bude cítiť, aj keď nejde o tím, ktorý má rotáciu len piatich hráčov. Má širokú zostavu. Až celá séria ukáže, ako sa s tým dokázali vysporiadať a ako sme to dokázali využiť my," tvrdí tréner Patriotov Michal Madzin.
Aj ten sa však musí zaobísť bez dôležitej postavy. Len pár dní pred začiatkom série s Würzburgom opustil kabínu slovenského majstra Will Carius, ktorý zamieril do gréckeho Peristeri.
„Will bol výborný hráč, ale aj výborný chlap. Verím, že ukáže, že to bol pre neho správny krok. Pre nás je to veľká strata, ale v priebehu tejto sezóny sme už niekoľkokrát dokázali, že napriek absenciám niekoľkých kľúčových hráčov sme sa dokázali zomknúť a zvládli sme náročné zápasy. Musíme ho zastúpiť ako tím," vraví Madzin.
Osemnásobný rozpočet, no vyššie dane
Zatiaľ čo Levice v tejto sezóne pracujú s rozpočtom zhruba 800-tisíc eur, Würzburg má rozpočet na úrovni 6,7 milióna eur, teda osemnásobné väčší než levický, no stále v poradí siedmy najväčši v Nemecku.
Najlepší hráči Würzburgu zarábajú ročne okolo 120-tisíc eur v čistom. Trojnásobne viac než najlepší Levičania.
„Celkový rozpočet na platy hráčov v čistom je zhruba 800 až 900-tisíc eur. Dane a poistenie v Nemecky naozaj ničia kluby. Generálny manažér Würzburgu mi povedal, že za každé euro, ktoré zaplatí hráčovi, musí do rozpočtu zahrnúť dohromady 2,5 eura," priznal v rozhovore nemecký novinár Tim Eisenberger.
Würzburg hrá v nemeckej lige tvrdý, agresívny basketbal, pričom má druhý najväčší priemer faulov na zápas (24,1).
V Lige majstrov však spoločne s Levicami nepatria medzi štatisticky najlepšie kluby v súťaži. Nemecký tím je na tom v porovnaní o trocha lepšie, pričom Patrioti priemerujú viac ziskov či blokov.
Štatistické porovnanie Würzburgu a Levíc (priemer na zápas)
Strelené body
- Würzburg: 80 bodov (23. v súťaži)
- Levice: 77 bodov (26. v súťaži)
Streľba za dva body
- Würzburg: 51,8% (20. v súťaži)
- Levice: 51,7% (22. v súťaži)
Streľba za tri body
- Würzburg: 32,3% (23. v súťaži)
- Levice: 28,9% (30. v súťaži)
Doskoky
- Würzburg: 37,7 (11. v súťaži)
- Levice: 36,5 (18. v súťaži)
Asistencie
- Würzburg: 16,2 (28. v súťaži)
- Levice: 14 (31. v súťaži)