Prekoná niečo Sagana na Okolo Slovenka? Len ak príde znova a v dúhovom drese

„Preteky sa posunuli do vyššej kategórie. Organizátori to robia dobre a sú na dobrej ceste. Bolo to vidno aj na tom, že pri ceste je veľa fanúšikov. Taktiež je možné sledovať preteky už aj v televízii. Je to super,“ chválil organizátorov športový riaditeľ Bora-Hansgrohe Ján Valach.

Sám vyhral Okolo Slovenska ako jazdec v roku 1996. Aj vtedy podľa neho boli preteky kvalitné.

Tento rok však prvýkrát stál na štarte aj víťaz Tour de France Chris Froome či najúspešnejší slovenský cyklista – Peter Sagan.