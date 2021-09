Najlepšia obrana je útok, vravel Sagan

Bolo to jeho 119. víťazstvo v kariére, no len štvrtý raz vyhral preteky aj celkovo.

„Musel som šprintovať aj na prémiách v cieli som išiel do šprintu s tým, že musím predbehnúť iba Jannika Steimleho. To bolo všetko. Nakoniec z toho bolo druhé miesto.“

Po šesťdesiatich kilometroch sa dostal do silnej 24-člennej skupine, ktorá si vybudovala výrazný náskok. V závere bojoval aj o etapové víťazstvo. To mu tesne uchmatol Izraelčan Itamar Einhorn.

„Bol to boj o sekundy. Už včera sme pritvrdili, aby to bolo rýchlejšie a dnes sme do etapy dali všetko. Chalani držali vysoké tempo. Vedeli sme, že to nebude ľahké, ale všetko perfektne splnili,“ hodnotil etapu, v ktorej práve Bora diktovala jej priebeh.

„Poriadne si to ani nepamätám. Bol som mladý chalan. Vtedy sa jazdilo desať etáp. Teraz z auta to viac prežívam. Je to náročnejšie. Na bicykli som si to vtedy užil viac,“ vravel Valach.

Po Valachovi vyhral zo Slovákov preteky ešte Martin Prázdnovský v roku 2005. Na ďalší triumf slovenského cyklistu museli čakať fanúšikovia viac ako 16 rokov.

Kubiša mrzela posledná etapa

Okrem Sagana sa v dobrom svetle ukázali ďalší slovenskí cyklisti. Lukáš Kubiš bol v druhej etape štvrtý a celkovo bojoval o umiestnenie v top10. Nevyšla mu však záverečná etapa, v ktorej nabral stratu.

„Takéto podujatie s takouto konkurenciou je pre mňa skúsenosťou, aj keď som nesmierne sklamaný, že som mohol byť v top10, ale nezmenila to len mne. Ušlo mi to o kúsok,“ hovoril 21-ročný Kubiš.

„Od štartu fúkalo a bol to silný vietor. Odchádzalo veľa skupín. Keď na päťdesiatom kilometri odišla veľká skupina, ktorá išla až do cieľa, v balíku už nikto nechcel ťahať. Bolo to vybavené za päť minút.“

Klesol na 31. miesto. V celkovom poradí bol druhým najlepším Slovákom.