Deň 14 na MS: Montreal mu nedal šancu, vyradil Kanadu. Čo sa to deje? čudoval sa líder

Keď ho v 46. minúte prekonal po prihrávke Crosbyho obranca Travis Sanheim, zdalo sa, že favorit síce s problémami, no postúpi do semifinále turnaja.

Javorové listy už nedokázali reagovať, a tak namiesto návratu do Štokholmu balia kufre a sklamaní zamieria naspäť do Severnej Ameriky.

"Nemám slov. Je to neskutočné. Zdolať Kanadu na domácom ľade a postúpiť do semifinále je to najcennejšie, čo sa stalo v mojej kariére.

Vedeli sme, že budú od začiatku vyvíjať tlak na našu bránku, no my sme sa snažili hrať našu hru a nepúšťať ich do šancí. V závere sa nám nejako podarilo streliť dva góly. Je to úžasné," povedal Olesen po zápase.