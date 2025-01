Ožije v slovenskej bráne Godla? Urban už proti Fínom hrdinom bol (power ranking)

OTTAWA. "Musíme to dať na Godlu!" Takto nejak vidí IIHF vo svojom rebríčku síl pohľady slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov smerom ku štvrťfinálovému súboju MS proti Fínsku.

A práve zápas o semifinále zvládol bravúrne. Proti Česku vychytal čisté konto a jeho celok zvíťazil 3:0. Tento zápas sa odohral presne pred desiatimi rokmi - 2. januára 2015 so začiatkom o 23. hodine.

V rovnakom čase o desať rokov neskôr sa o niečo podobné pokúsi (zrejme) Samuel Urban. Ten je jednotkou súčasného výberu trénera Ivana Feneša.

Naši Fínom majú čo oplácať. Minulý rok ich vo štvrťfinále vyradili až po predĺžení práve Severania. Opačne to dopadlo v roku 2023 na MS do 18 rokov. Slovensko zvíťazilo 3:2 a postúpilo do bojov o medaily (nakoniec obsadilo štvrté miesto).