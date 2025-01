Hudec: Vo štvrťfinále majú Slováci malú šancu. Proti Kazachstanu zlyhali všetci

“Ťažko hľadám slová. To, čo sme predviedli na ľade, je neakceptovateľné. Asi sme vytvorili svetový rekord v tom, ako sa dá pokaziť zápas. Nechápem, čo sa dialo,” hromžil po katastrofálnom závere skupiny tréner Ivan Feneš.

Výkon proti Kazachstanu chceli hráči hodiť za hlavu okamžite po zápase. Na oddych a prípravu pred play-off mali dva dni, viac než ich súper. Realizačný tím chystal veľké zmeny. Slováci budú chcieť favoritovi odplatiť prehru z vlaňajšieho štvrťfinále, v ktorom prehrali tesne 3:4 po predĺžení. “Facka, akú sme dostali od Kazachstanu, nemusí byť vôbec zlá pred takýmto kľúčovým zápasom,” hovorí v rozhovore bývalý hokejista a televízny expert Michal Hudec. Krátko pred štvrťfinále sa s ním Sportnet rozprával o šanciach Slovákov pri ceste do semifinále, ale aj o chybách, ktoré hokejisti robili v skupinovej fáze. Dvadsiatka predvádza na hokejovom šampionáte v Ottawe zatiaľ rozpačité výkony. Akú šancu má podľa vás vo štvrťfinále proti silným Fínom? Šanca je vždy, ale treba jej ísť naproti. Hráči vedia, aké chyby urobili, najmä v zápase proti Kazachstanu. Minulý rok sme s Fínmi prehrali až po predĺžení. Je to štvrťfinále, jeden zápas. Veľa sa o tom už hovorilo, je to omieľaná odpoveď, ale favorit pri tomto systéme niekedy zlyháva a v tomto smere je jasným favoritom náš súper. To nám väčšinou vyhovuje. Vždy to tak bolo. Zápasy, kde sme outsider, vieme hrať lepšie, ako napríklad proti Kazachstanu.

V príprave Slováci prehrali s týmto súperom jasne 0:6, to nedáva veľa optimizmu pred štvrťfinále. Optimizmu nie, ale to bola iba príprava, hráči ešte neboli zohratí. Myslím si, že jeden zápas sa nám teoreticky môže podariť a bojovnosťou sa môžeme dostať ďalej. Budeme potrebovať dobrý výkon brankára a predovšetkým zodpovednosť v obrane. Nemôžeme súperovi dovoliť protiútoky, lebo tie nás zabíjajú. Treba veriť aj v malú šancu.

Michal Hudec. (Autor: Tlačová agentúra SR)

Problémom v doterajšom priebehu boli najmä individuálne chyby, zlá presilovka a dojem z postupu pokazil zbabraný záver proti Kazachstanu. Čo by ste zmenili, keby ste stáli na striedačke? Ťažko povedať. Je tam tréner Feneš, ktorý o tom rozhoduje. Chyby, ktoré naši hokejisti urobili, boli fatálne, individuálne a tréner takúto vec častokrát nemá ako ovplyvniť. Možno by som zmenil presilovku... Ale na druhú stranu, ľahko sa hovorí, keď to sledujeme pri televízore. Nechal by som zmeny na trénerovi. Facka, akú sme dostali od Kazachstanu, nemusí byť vôbec zlá pred takýmto kľúčovým zápasom.

Čo sa podľa vás udialo v zápase proti Kazachstanu, v ktorom Slováci viedli 3:0, neskôr 4:2 a hrali 5 minútovú presilovku do konca zápasu? Nazval by som to podcenenie situácie. Hráči si mysleli, že už sa nič nemôže stať. Možno by som to pripísal aj mladíckej nerozvážnosti. Niektorí si možno chceli dať gól, iní sa zase báli, aby neurobili chybu. Keď vyhrávate o dva góly a hráte päťminútovú presilovku, nemôžete robiť riskantné veci na to, aby ste dali súperovi šancu urobiť niečo s výsledkom. Kazachovia nemali čo stratiť a my sme im dali dve ponuky, keď išli sami na bránku a využili to. K tomu zápasu už nie veľa čo dodať, boli to fatálne zlyhania jednotlivcov. S protiútokmi mali Slováci problém už v zápasoch proti Švajčiarsku a Česku. Ako vznikajú takéto hrubé chyby? Buď je to mladícka nerozvážnosť alebo neskúsenosť. V zápase proti Česku sa to stalo až trikrát. Súperi boli na to pripravení a potrestali každú našu chybu. VIDEO: Tréner Ivan Feneš pred štvrťfinále Slovensko - Fínsko

Tréner Ivan Feneš po zápase s Kazachstanom tvrdo kritizoval zverencov za prístup. Aký podiel na chybách v závere však nesie realizačný tím? Všetci sú na jednej lodi. Dá sa povedať, že zlyhali všetci. Netreba vinu hádzať ani na hráčov, ani na trénerov. Sú jeden tím. Presilovku s koncovkou Dalibora Dvorského súperi už prečítali. Maj by ju trénerský tím zmeniť? Súperi odviedli dobrú prácu a výborne sa pripravili. Nie je jednoduché niečo zmeniť, ale možno sa núka možnosť posunúť Dalibora Dvorského do inej pozície. Druhý variant by mohol byť úplné vynechanie Dvorského, s cieľom posielať puky priamo na bránku od modrej čiary, o čo sa snažil Štrbák. Bohužiaľ, z pred bránkového priestoru nám to tiež veľmi nepadá. Veľa sa o tom píše, že máme iba jednu päťku, ktorá nám rozhoduje zápasy. Je to o to ťažšie, že by sa mali pridať aj iní. Otázne je, koľko dostáva druhá presilovka času na ľade.

Veľa sa diskutuje, či je vhodné začínať presilovku s najvyťažovanejším obrancom Maximom Štrbákom, ktorý sa na turnaji opäť nevyhol chybám. Čo si o tom myslíte? Ťažko sa k tomu vyjadrovať. Pri tom čase na ľade, ktorý má, chyby prídu. V niektorých situáciách mi príde až veľmi sebavedomý a možno z toho pramenia aj tie zlyhania. Niekedy chcete urobiť všetko perfektne a potom to naopak pokazíte. Nie je to ideálne, ale treba povedať, že momentálne je to top bek, za ktorého nemáme veľmi adekvátnu náhradu. Možno Luka Radivojevič, ale ako som hovoril, ťažko sa mi to hodnotí z domu. Je tam tréner Feneš, Ivan Švárny a ďalší členovia realizačného tímu. Oni sú s hráčmi každý deň a Maxim Štrbák má, zdá sa, väčšiu dôveru. Tréner Feneš po zápase s Kazachstanom skloňoval veľké zmeny v zostave. Očakávate ich aj vy? Reálne si myslím, že až také veľké zmeny nebudú. Vyhlásenie trénera bolo v emóciách po zápase, ktorý hokejisti naozaj pokazili a mohli mať pokoj. Tréneri nemajú veľa možností, ako to poskladať tak, aby to celé nerozbili, čo môže byť v konečnom dôsledku kontraproduktívne. Máme prvú lajnu, ktorá dáva góly a ostatní trochu zaostávajú. Nevidíme do toho tímu, ale možno by som posunul niektorých hráčov do iných formácií. Elitný útok zatiaľ vyniká nad ostatnými, dokáže si vytvoriť tlak v útočnej tretine, ale zároveň tiež inkasoval niekoľko gólov. Čo s tým? Tvoria top formáciu, ktorá má ísť príkladom. Keď dostávajú góly aj oni, nie je to dobrá vizitka ani pre ostatných hráčov. Musia byť lídri a zobrať zodpovednosť na seba. Verím, že to od nich teraz príde a zápas s Fínskom rozhodnú. Pri ceste za úspechom na juniorských šampionátoch malo Slovensko vždy dobrého brankára. Ako vidíte tento post? Brankárska dvojica je v poriadku, Urban chytá veľmi dobre. V zápase proti Česku im hráči nepomohli, keď na bránku smerovali protiútoky 2 na 1 alebo unikal sám hráč. V takýchto situáciách brankár nemá veľmi čo urobiť, mužov v maske by som z toho nevinil. Takýmto chybám sa musíme vyvarovať, lebo Fíni to okamžite budú trestať, bez ohľadu na to, kto bude v bránke.

Kto vás z individuálneho hľadiska na turnaji zatiaľ zaujal? Dalibor Dvorský ukázal, že vie dávať góly a je skúsený. Má kvalitu na mužský hokej. Dobré ťahy má aj Juraj Pekarčík, aj keď sa dlho nevedel presadiť. Možno by som ich rozdelil, aby sa rozložila ich sila v jednotlivých útokoch. K tejto dvojici sa bojovnosťou pridávajú aj Kukumberg a Dej, ale potrebujeme góly. Veľmi dobre sa ukázal aj Ján Chovan, takže mu treba dať priestor, aby ukázal svoj potenciál. Možno bude on tým žolíkom, ktorý rozhodne.