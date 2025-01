Slovensko neprekročilo svoj tieň. Trpeli sme, herná (ne)prax sa ukázala, vraví Feneš

Slováci prehrávali po dvoch tretinách 1:4. V záverečnom dejstve sa vrátili do hry zásluhou Róberta Fedora a kapitána Dalibora Dvorského, no napriek dvojnásobnej streleckej prevahe (36:18) sa im už vyrovnať nepodarilo. Triumf Fínov v závere poistil Jesse Nurmi.

"Ukázali sme, čo v nás je, chalani bojovali do poslednej sekundy. Jednoznačne to bol náš najlepší výkon na turnaji. Ukázali sme, kde je naša kvalita a sila. Fínov sme prestrieľali 36:18, bol tam enormný tlak, bojovali sme s ich brankárom.

Cesta tímu do štvrťfinále bola tŕnistá. Program B-skupiny odštartovali prehrou so Švédmi (2:5), následne uchmatli tesné víťazstvo nad Švajčiarskom (2:1).

V treťom zápase podľahli Čechom (2:4) a v závere posledného stretnutia s Kazachstanom prišli o dvojgólový náskok a o svojom triumfe rozhodli až v predĺžení (5:4 pp).

"Trpeli sme celý čas, no vedel som, že to bude extrémne ťažké. Mali sme tu takmer desať hráčov, ktorí pravidelne nehrávajú a to neoklamete. Keď som sa pozeral, koho iného zobrať, kto by to fyzicky zvládol, nebolo na výber veľa mien.

Za každého jedného hráča, ktorého sme sem zobrali, dám ruku do ohňa. Tú nomináciu si vybojoval právom, ale v situáciách v zápasoch sa tá herná prax ukázala," konštatoval Feneš.