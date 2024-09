Posledný tanec legendy. Obávaný Hron sa chce s kariérou rozlúčiť výhrou

„Vždy vám pomôže súboj s niekým dobrým, kto má iný štýl. Posunie vás to. Je to skúsený frajer,“ vyjadril sa “Rattlesnake“ v druhej časti relácii Na Dohled 2 na margo svojho súpera, ktorý je trojnásobným majstrom sveta a ďalej dodal: „Poznám ho, trénoval som s ním v Holandsku. Takisto má za sebou množstvo zápasov ako ja. V roku 2023 som ho dokonca porazil. Vtedy to bol však skôr taký rozjazd, takže teraz to bude úplne o niečom inom.“