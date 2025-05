Víťazi z Filipín chcú štartovať aj na ME v Düsseldorfe. Vysnívaný moment, vraví šéf zväzu

BRATISLAVA. Najlepší slovenskí reprezentanti v plážovom volejbale Ľuboš Nemec a Adrián Petruf, ktorí sa stali víťazmi minulotýždňového turnaja Beach Pro Tour Futures Svetovej série FIVB vo filipínskom Nuvali, chcú štartovať aj na ME v nemeckom Düsseldorfe (30. júla - 3. augusta).

„Bol to prvý turnaj, kde sme štartovali priamo v hlavnej súťaži, doteraz sme vždy štartovali v kvalifikácii a ďalšiu účasť sme si museli vybojovať.

Päť zápasov a päť výhier, to sa na prvý pohľad zdá jednoduché. Vôbec to však tak nebolo. Úspechom bolo už to, že sme prelomili štvrťfinále. Do každého stretnutia sme išli s cieľom vyhrať, zvládli sme to, boli sme uvoľnení, napokon sme to po ťažkom boji dosiahli.