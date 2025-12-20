Slušnej sa na národnom šampionáte darí. Pripísala si už tretie víťazstvo

Lilian Slušná.
Druhé víťazstvo si pripísal aj Matej Duša.

Lillian Slušná si na plaveckých majstrovstvách Slovenska open a juniorov v krátkom bazéne v Košiciach pripísala už tretie víťazstvo.

Po piatkových prvenstvách na 50 m voľný spôsob a 50 m motýlik, v ktorých zaplávala nové národné rekordy, triumfovala v sobotu aj na 100 m voľný spôsob.

Členka PAP Svit dohmatla za 53,06 s, za slovenským rekordom Martiny Moravcovej z apríla 2002 z Moskvy zaostala o desatinu.

V druhý súťažný deň v Národnom olympijskom centre plaveckých športov (NOCKE) sa tešil opäť aj Matej Duša.

K piatkovému triumfu na 50 m v.sp. pridal v sobotu víťazstvo na dvojnásobnej trati za 48,13 s.

