Majstrovstvá Slovenska začali prekonaním rekordu. Je to rýchly bazén, vraví Moravcová

Majstrovstvá Slovenska open a juniorov v krátkom bazéne odštartovali slovenským rekordom, ktorý v disciplíne 50 m voľným spôsobom vytvorila Lilian Slušná.
Stalo sa tak pred zrakom najúspešnejšej plavkyne slovenskej histórie Martiny Moravcovej, ktorá podujatie sledovala z pozície manažérky reprezentácie.
Návrat na košickú plaváreň
Zároveň sa tým po desiatkach rokov vrátila na košickú plaváreň, ktorá sa po rekonštrukcii volá Národné olympijské centrum plaveckých športov (NOCKE) a patrí k najmodernejším športovým stánkom na Slovensku.
„Takáto infraštruktúra je potrebná k tomu, aby sme mohli vychovávať nové generácie plavcov a mať širokú členskú základňu, z ktorej vzíde užšia špička. Takto to funguje v každom športe. Plávanie môžeme vykonávať iba v bazéne, takže sme limitovaní infraštruktúrou.
VIDEO: Otvorenie Majstrovstiev Slovenska open a juniorov v krátkom bazéne
Verím, že jeden z nových stánkov vyrastie aj v Piešťanoch. V Košiciach som štartovala ešte ako dieťa a tamojší bazén si pamätám v úplne inej podobe. Ak by mi niekto ukázal tento bazén, tak by som nepovedala, že je to na Slovensku. Je to stánok, ktorý je európskeho kalibru,“ poznamenala Moravcová.
Vylepšila vlastný rekord
Slušná dohmatla vo finále na 50 metrov voľným spôsobom v čase 24,08 s. O 16 stotín vylepšila svoj vlastný rekord, ktorý vytvorila 2. decembra 2025 v Lubline.
„Verím, že podobných rekordov padne v NOCKE oveľa viac a to aj na ďalších podujatiach a v iných športoch. Myslím tým na medzinárodné akcie v plávaní, synchronizovanom plávaní či vodnom póle,“ konštatoval prezident Slovenskej plaveckej federácie Ivan Šulek.
Podľa Moravcovej je rekord Slušnej dôkaz, že v NOCKE ide o tzv. „rýchly“ bazén, v ktorom plavci cítia šancu na rekordy. „Plavci vraveli, že cítia, že by mohlo ísť o ´rýchly´ bazén. Dokazuje to už len to, že hneď v prvej disciplíne padol slovenský rekord. Tento rekord sa dvakrát posúval na nedávnych MS v podaní dvoch našich reprezentantiek.
Lili ho prekonala v Lubline, kde sa hovorilo, že je veľmi rýchly bazén. Reprezentanti mi hovorili, že v košickom bazéne sa im veľmi dobre pláva. Pochvaľujú si aj veľmi príjemné prostredie, ktoré netrpí na kapacitu na rozdiel od iných slovenských športovísk.
V NOCKE vieme vyhovieť športovcom aj divákom, ktorí majú kde sedieť,“ konštatovala Moravcová.