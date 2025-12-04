Šanca na finále žije. Trníková sa na ME zlepšila o viac než dve sekundy

Nikoleta Trníková
Nikoleta Trníková (Autor: TASR)
TASR|4. dec 2025 o 20:17
V semifinále finišovala deviata.

Slovenská reprezentantka Nikoleta Trníková sa neprebojovala do finále disciplíny 200 m prsia na ME v krátkom bazéne.

Vo štvrtkovom semifinále v poľskom Lubline obsadila 9. miesto s časom 2:22,70 min. Za najrýchlejšou Ellie McCartneyovou z Írska zaostala o 3,89 sekundy.

Dvadsaťtriročná Trníková postúpila do večerného semifinále zo 14. miesta a oproti rozplavbám si v ňom polepšila o viac než dve sekundy.

Pred piatkovým bojom o medaily figuruje v pozícii prvej náhradníčky osemčlenného finále.

Na európskom šampionáte sa ešte predstaví minimálne v polohových pretekoch na 200 i 400 m.

