Trníková na štyristovke neuspela, postúpiť sa nepodarilo ani štafete

V záverečný deň plaveckých majstrovstiev Európy v krátkom bazéne v poľskom Lubline sa slovenským zástupcom nepodarilo postúpiť z rozplavieb.
Nikoleta Trníková obsadila na 400 m polohové preteky konečné 12. miesto časom 4:44,01 min.
„Bolo to určite fajn, je to predsa jedna z mojich hlavných disciplín. Myslím si, že výsledok je fajn a 12. miesto sa určite počíta. Netajím sa tým, že čas nie je dobrý. Určite som mala ambíciu plávať omnoho lepšie a iné časy, ale s trénerom sme zhodnotili, že som na nejakej ceste a toto je súčasť cesty.
Pochválil ma za niektoré veci, ktoré som urobila dobre. Konečný čas si ako keby nevšímam, snažím sa ho skôr hodiť za hlavu a urobiť všetko, aby to bolo na ďalších pretekoch lepšie,“ zhodnotila Trníková svoj výkon pre Slovenskú plaveckú federáciu.
Vo finále sa nepredstaví ani ženská štafeta v zložení Teresa Ivan, Andrea Podmaníková, Tamara Potocká a Lilian Slušná na 4x50 m polohové preteky, keď ju klasifikovali na 11. pozícii časom 1:48,28 min.
„My sme dali do toho, čo sa ešte dalo. Som rada, že som si mohla aspoň zapretekať v posledný deň v štafete s dievčatami. Nebolo to niečo neskutočné, ale už len to, že sme prekonali slovenský rekord z Austrálie naznačuje, že niekto sa zlepšuje, niekto si to udržuje a niekto sa zhoršuje. Ako tím nejako napredujeme,“ vyjadrila sa Podmaníková ku výslednému času.
Kvarteto slovenských mužov v rovnakej disciplíne neštartovalo.