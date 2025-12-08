Potocká sa rozhodla pre zaujímavý krok v kariére. V najlepšom treba skončiť, hovorí

Slovenská plavkyňa Tamara Potocká zmenila svoju hlavnú disciplínu, keď z 200 m polohových pretekov prešla na 100 m motýlik.
Oznámila to po majstrovstvách Európy v poľskom Lubine a pred štartom druhej fázy jej prípravy na olympijské hry v roku 2028.
„V podstate nás čaká už iba dvojročný cyklus. Preto sme sa s Tamarou dohodli, že po šampionáte v krátkom bazéne končíme s prípravou na 200 m polohové preteky a ideme sa naplno sústrediť najmä na disciplínu 100 m motýlik.
Tých dôvodov, prečo sme sa takto rozhodli, je samozrejme niekoľko,“ uviedol tréner Tomáš Trešl, podľa ktorého Potocká naplnila potenciál, ktorý v 200 m pol. pretekoch mala. „V mnohých tréningových parametroch sa už nedokážeme posunúť ďalej.
Pretože z pohľadu technického prevedenia danej disciplíny, ako aj objemov v aeróbnej či anaeróbnej zóne sme sa dostali na hraničné hodnoty,“ doplnil Trešl.
Bude to nový impulz
Jeho zverenka je na zmenu pripravená. „Ako sa hovorí, v najlepšom treba skončiť. Zároveň si myslím, že to bude nový impulz.
Ten potenciál na zlepšovanie je tam veľký a aj preto som plná očakávaní,“ uviedla. Jej dlhodobým cieľom sú olympijské hry v Los Angeles, kde by sa chcela predstaviť najmä v novej disciplíne.
Zaujímavosťou je, že v rovnakej získala v roku 2000 na olympiáde v Sydney striebro Martina Moravcová. „Nie, tá zmena tu nie je kvôli tomu, že to plávala aj Martina. Je to len zhoda náhod. Chcem, sa sústrediť na seba,“ uviedla Potocká.
Hlavný cieľ je splniť olympijský A-limit
Tréner Trešl dodal, že hlavným dôvodom je práve potenciál, ktorý má jeho zverenka v novej disciplíne. Pre zdravotné komplikácie s chrbtom ho však nemohla niekoľko sezón naplno rozvíjať. Situácia sa však zmenila.
„Jej telo je už pripravené na tú záťaž a môže absolvovať plnú prípravu na disciplínu, kde má potenciál na to, aby splnila olympijský A-limit, čo je náš hlavný cieľ,“ dodal.