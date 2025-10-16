V živote našla dôležitejšie veci. Olympijská šampiónka končí už v 25 rokoch

Ariarne Titmusová
Ariarne Titmusová (Autor: TASR/AP)
TASR|16. okt 2025 o 07:42
ShareTweet0

Pod piatimi kruhmi získala celkovo osem medailí.

SYDNEY. Štvornásobná olympijská šampiónka Ariarne Titmusová vo štvrtok oznámila svoj koniec plaveckej kariéry.

Dvadsaťpäťročná Austrálčanka označila tento krok za ťažké rozhodnutie. Titmusová nesúťažila od predošlých OH v Paríži, počas prestávky avizovala svoj návrat pred hrami v Los Angeles 2028, no svoje rozhodnutie prehodnotila.

Titmusová vyhrala zlatú medailu v disciplíne 400 m voľný spôsob na olympiádach v Tokiu aj v Paríži. Svetový rekord v nej stratila na začiatku tohto roka po tom, čo ho pokorila kanadská hviezda Summer McIntoshová.

„Bolo to naozaj ťažké rozhodnutie, ale som s ním spokojná. Plávanie som vždy milovala, bola to moja vášeň už od detstva. Počas prestávky od športu, ktorú som si vzala, som si uvedomila, že sú dôležitejšie veci v mojom živote ako plávanie. To je v poriadku,“ citovala Titmusovú agentúra AFP.

Pod piatimi kruhmi získala celkovo osem medailí, z toho šesť individuálnych a dve v štafete na 4x200 m v.sp. Stále zostáva v platnosti jej svetový rekord v disciplíne 200 m v.sp.

„Vždy som mala úmysel vrátiť sa. Nikdy som si nemyslela, že Paríž bude moja posledná olympiáda,“ dodala Titmusová, ktorá zakončila profesionálnu kariéru s 33 medailami z rôznych medzinárodných súťaží.

Vodné športy

    Ariarne Titmusová
    Ariarne Titmusová
    V živote našla dôležitejšie veci. Olympijská šampiónka končí už v 25 rokoch
    dnes 07:42
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Vodné športy»V živote našla dôležitejšie veci. Olympijská šampiónka končí už v 25 rokoch