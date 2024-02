Bude ako mama? Dcéra Martiny Moravcovej má za sebou premiéru na majstrovstvách sveta

„Jej súťaže prežívam, ale je to iné. Preto, aj keď ju chcem viac vtiahnuť do plávania, beriem ju so sebou, aby vypomáhala s časomerom na univerzitných súťažiach. Veľmi ju baví sledovať plavcov, ako sa pripravujú, hecujú, skáču do vody...

Keď je na tribúne, až tak ju to nebaví. Pri bazéne vidí, ako sú pretekári hotoví po pretekoch. Že nie sú schopní päť minút po pretekoch vstať a od námahy nevedia chytiť dych. Hovorila som jej, že keď bude schopná vložiť do výkonu takú energiu, aby po pretekoch nebola schopná vstať a odísť, až vtedy do toho dala maximum,“ doplnila.