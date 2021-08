V Prahe sa zmýlili. Zo Slovenky vyrástla hviezda bazénov

Počas kariéry získala na vrcholných podujatiach (OH, MS, ME) spolu 67 medailí, z toho 29 zlatých. Prekonala 3 svetové a 207 slovenských rekordov. Od roku 1995 žije v Dallase, kde študovala na Southern Methodist University. V súčasnosti sa venuje rodine a počas letných pobytov na Slovensku organizuje plavecké kempy.

Plávať sme v nej museli takmer popamäti. Večer do vody správcovia areálu pridávali priveľa chlóru a chemická reakcia minerálov ju zafarbila do takmer čiernej farby. Opäť sme nič nevideli a pod nosom nám čierna farba vykresľovala fúzy.

Z mojich plaveckých začiatkov mi utkveli v pamäti najmä atypické momentky. Napríklad voda v bazéne na kúpalisku Eva bola v niektoré rána biela ako mlieko, keďže to bola termálna, nefiltrovaná voda.

Ale ako sa hovorí, ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku. Boli to situácie, ktoré ma od plávania neodradili, naopak, posilnili. Ak nikdy nevystúpite zo svojej komfortnej zóny, nikdy sa nezlepšíte.

Určite áno. Atmosféra bola úžasná, mne sa tam podaril fantastický výsledok, a to po zdravotne strastiplnom roku, ktorý jej predchádzal. Olympiáda je výnimočná v tom, že sa koná iba raz za štyri roky, a je to obrovský sviatok športu.

O tom, že olympiáda v Sydney má pre mňa špeciálny význam svedčí aj to, že náš pes sa volá Sydney.

Je to niečo, čo zažije máloktorý športovec, a ak áno, tak drvivá väčšina iba jeden, či dva krát. Mne sa to podarilo až päťkrát a každá olympiáda bola iná. Celkový dojem z olympiády dotvára samozrejme aj osobný výsledok športovca a jeho spokojnosť s ním. Z tohto hľadiska bola olympiáda v Sydney skvelá v tom, že sa mi podarilo získať dve strieborné medaily a ďalšie dve finálové umiestnenia.

Karolínka má techniku geneticky po mne, ale stavbou tela sa viac podobá na manžela. Je stavaná mohutnejšie, ako som bola v jej veku ja.

Popri fyzických predispozíciách sú dôležité aj mentálne vlastnosti dieťaťa, vôľa, vytrvalosť, talent tvrdo pracovať a nevzdávať sa. Takže ešte len uvidíme, kam to Karolína aj jej mladší brat Miško, ktorý sa tiež venuje plávaniu, dotiahnu.

Keď som mala dvanásť rokov ja, počas prijímania do strediska vrcholového športu v Prahe nám robili funkčné testy, merali pevnosť kostí, odhadovali budúcu výšku, váhu a zisťovali aj, to aké máme mentálne predpoklady na ďalší výkonnostný rast.

Mne vypočítali, že so svojimi parametrami mám šancu dotiahnuť to do semifinále, nanajvýš finále majstrovstiev Európy. A pozrite, ako sa vo svojej predpovedi zmýlili, a čo všetko som počas svojej kariéry dosiahla.