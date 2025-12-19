Nezastaviteľná Slušná vylepšila v prvý deň šampionátu dva národné rekordy. Prekonala Potockú

Lillian Slušná sa teší z víťazstva v kategórii 50 m voľný spôsob.
Lillian Slušná sa teší z víťazstva v kategórii 50 m voľný spôsob. (Autor: TASR)
TASR|19. dec 2025 o 21:15
V úvodný deň podujatia súťažili muži aj ženy v zrekonštruovanej plavárni v Košiciach.

Úvodný deň plaveckých majstrovstiev Slovenska open a juniorov v krátkom bazéne priniesol vylepšenie dvoch slovenských rekordov v podaní Lilian Slušnej.

Členka PAP Svit prekonala svoje vlastné maximum v disciplíne 50 m v.sp. a potom vytvorila nový rekord aj na 50 m motýlik.

V Národnom olympijskom centre plaveckých športov (NOCKE) najprv dohmatla na 50 m v.sp. za 24,08 sekundy. Jej predošlý národný rekord, ktorý vytvorila 2. decembra na ME v Lubline, mal hodnotu 24,24 s.

Vo finále ďalšej individuálnej súťaže potom časom 25,62 s prekonala o šesť stotín zápis Tamary Potockej, ktorá finišovala v rekordnom slovenskom čase na rovnakom podujatí v poľskom meste.

V úvodný deň podujatia súťažili muži aj ženy v zrekonštruovanej plavárni dovedna v siedmich individuálnych súťažiach a v miešanej štafete.

Vodné športy

    dnes 21:15
