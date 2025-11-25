Získala sedem olympijských medailí. Kanadská hviezda dostala dvojročný dištanc

Penny Oleksiaková
Penny Oleksiaková (Autor: SITA/The Canadian Press via AP)
TASR|25. nov 2025 o 22:14
ShareTweet0

Antidopingovej kontrole nenahlasovala miesto pobytu.

Kanadská plavkyňa Penny Oleksiaková dostala dvojročný dištanc za to, že v priebehu sezóny trikrát nenahlásila miesto pobytu pre potreby antidopingových kontrol. Informovala o tom agentúra AFP.

Najdekorovanejšia kanadská olympionička má zastavenú činnosť do 14. júla 2027.

„Penny bude v našom národnom tíme chýbať. Dúfame, že po vypršaní trestu sa vráti do súťažných bazénov," uviedli vo svojom vyhlásení predstavitelia Kanadskej plaveckej federácie.

Oleksiaková má vo svojej zbierke sedem olympijských medailí, na OH 2016 v Riu de Janeiro získala zlato na 100 m v.sp.

Vodné športy

    Penny Oleksiaková
    Penny Oleksiaková
    Získala sedem olympijských medailí. Kanadská hviezda dostala dvojročný dištanc
    dnes 22:14
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Vodné športy»Získala sedem olympijských medailí. Kanadská hviezda dostala dvojročný dištanc