Získala sedem olympijských medailí. Kanadská hviezda dostala dvojročný dištanc

Kanadská plavkyňa Penny Oleksiaková dostala dvojročný dištanc za to, že v priebehu sezóny trikrát nenahlásila miesto pobytu pre potreby antidopingových kontrol. Informovala o tom agentúra AFP.
Najdekorovanejšia kanadská olympionička má zastavenú činnosť do 14. júla 2027.
„Penny bude v našom národnom tíme chýbať. Dúfame, že po vypršaní trestu sa vráti do súťažných bazénov," uviedli vo svojom vyhlásení predstavitelia Kanadskej plaveckej federácie.
Oleksiaková má vo svojej zbierke sedem olympijských medailí, na OH 2016 v Riu de Janeiro získala zlato na 100 m v.sp.