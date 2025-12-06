Zaplával osobný rekord a ešte cíti rezervu. Duša postúpil na ME do semifinále

Plavci Matej Duša a Samuel Košťál sa v piaty deň ME v krátkom bazéne v poľskom Lubline ako jediní Slováci prebojovali do večerného semifinále.
V doobedňajších rozplavbách dosiahol Duša v disciplíne 50 m voľný spôsob čas 21,23 s a obsadil 11. miesto.
Na najrýchlejšieho Leonarda Deplana z Talianska stratil 25 stotín. Košťál skončil na 200 m motýlik na 15. priečke v čase 1:55,27 min.
„Splnil som cieľ tohto rána. Bolo to zhruba o osem stotín sekundy pomalšie ako najrýchlejší čas, ktorý som predviedol v štafete. Najmä na prvej 25-ke vidím rezervu. Idem si oddýchnuť a hádam to bude ešte trochu lepšie,“ uviedol Duša po rozplavbách podľa Slovenskej plaveckej federácie (SPF).
„Zaplával som si osobáčik. Posledná 50-ka bola trochu ťažká, ale nemal by to byť problém. Poobede by to mohlo byť ešte rýchlejšie. Som spokojný,“ zhodnotil svoj výkon Košťál.
Na 50 m v.sp. bola medzi ženami najbližšie k postupu Teresa Ivanová (24,30) na 19. priečke. Lillian Slušná (24,42) skončila o tri pozície nižšie, Alexandre Hrnčárovej (25,56) patrilo 37. miesto.
V prsiarskom šprinte nepostúpila medzi najlepšiu šestnástku Andrea Podmaníková, ktorá skončila na 28. mieste v čase 30,89 s.
Na 50 m znak sa z rozplávb nepodarilo postúpiť ani jednej zo Sloveniek. Najlepšie dopadla opäť Ivanová (28,22), na 25. mieste zaostala za najrýchlejšou plavkyňou o 2,25 s.
O dve pozície nižšie skončila Terézia Horváthová (28,38), Hrnčárová (28,74) obsadila 30. priečku.