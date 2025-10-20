Dva svetové rekordy v krátkom bazéne. Douglassová prekonala druhý najstarší

LOS ANGELES. Na podujatí Svetového pohára v plávaní v americkom Westmonte padli v nedeľu dva svetové rekordy v krátkom bazéne.
O prvý sa postarala domáca Kate Douglassová v disciplíne 100 m voľný spôsob, ďalší utvorila Austrálčanka Kaylee McKeownová na 200 m znak.
Douglassová triumfovala vo finále 100 m v.sp. v čase 50,19 sekundy, čím o šesť stotín vylepšila doterajšie maximum Austrálčanky Cate Campbellovej z Adelaide z 26. októbra 2017.
Dvojnásobná olympijská šampiónka tak vymazala z historických tabuliek druhý najstarší rekord v 25-metrovom bazéne. Douglassová je takisto držiteľkou svetových rekordov v krátkom bazéne na 200 m prsia i 200 m polohové preteky.
McKeownová vyhrala vo Westmonte ženskú znakársku dvojstovku za 1:57,87 min., čím prekonala doterajší svetový rekord Američanky Regan Smithovej z vlaňajšieho decembra z Budapešti (1:58,04). Smithová skončila v nedeľu druhá, keď časom 1:57,91 taktiež pokorila minuloročné maximum.
O výnimočný čas sa postarala aj Lani Pallisterová z Austrálie, ktorá zvíťazila na 1500 m v.sp. za 15:13,83 min.
Je to druhý najlepší čas histórie v tejto disciplíne v krátkom bazéne, lepší zaplávala iba Američanka Katie Ledecká v roku 2022 v Toronte. Jej svetový rekord má hodnotu 15:08,24. Informácie priniesla agentúra AFP.