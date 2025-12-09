Slovenka zvažuje koniec kariéry: Kvalifikujem sa na ME a potom si to iba odsedím

Andrea Podmaníková
Chce byť férová voči plaveckej federácii aj slovenskej reprezentácii.

Slovenská plavkyňa Andrea Podmaníková uvažuje o ukončení aktívnej kariéry. Skúsená reprezentantka, ktorá dlhodobo žije v USA, sa počas uplynulého týždňa predstavila na ME v krátkom bazéne v poľskom Lubline.

Podmaníková pripustila, že to bolo možno jej posledné vrcholné podujatie.

„Je to veľká súčasť môjho života, ale pomaličky si uvedomujem, že tú energiu dokážem investovať aj do niečoho iného.

Ja mám naozaj dosť iných príležitostí na realizáciu mimo bazéna. A tým to celé tak nejako uzatváram. Ešte síce nerobím žiadne definitívne závery, no určite budem prehodnocovať mnoho vecí. Pretože by som rada zostala férová aj voči plaveckej federácii a celej slovenskej reprezentácii.

To, že sa na nejaký šampionát kvalifikujem a potom si to tu v podstate iba odsedím, nie je fér ani voči nim a ani voči mne,“ uviedla Podmaníková prostredníctvom tlačovej správy Slovenskej plaveckej federácie.

