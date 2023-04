Regenda je po otrase mozgu pripravený, no naplno ešte netrénoval

Dúfam, že ja to nebudem. Bol som v posilňovni, chodil som behávať, v Kalifornii som mal krátke tréningy na ľade.

Bol som len sám. Uvidíme, aké to bude, keď budem s tímom. Mal by som byť stopercentne pripravený a malo by to byť fajn," uzavrel Regenda.